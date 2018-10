" " La represión de Daniel Ortega generó pérdidas económicas tres veces mayores a las del huracán Mitch

La crisis sociopolítica provocada por la represión del régimen de Daniel Ortega ha generado pérdidas económicas tres veces mayores que las ocasionadas por el huracán Mitch en 1998, admitió este jueves el titular de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, quien responsabiliza de esa situación a la población que se levantó contra la dictadura que ha matado entre 324 y 512 nicaragüenses en seis meses.

El desastre económico provocado por “los golpistas”, según Acosta, ocasionó que el Presupuesto General de la República 2019 retrocediera a niveles de 2017.

Eso significa que el Presupuesto de Ingresos será menor en 20,998 millones de córdobas (633 millones de dólares), con respecto a lo proyectado antes de la crisis, y en el caso del Presupuesto de Gasto está mermado en 16,467 millones de córdobas.

Sin embargo, esto no es lo más grave, sino que durante los próximos años la economía seguirá acumulando pérdidas, que para 2022 superarán los tres mil millones de dólares, saldo que triplica los daños ocasionados por el huracán Mitch en 1998.

“Esto equivale a tres veces el impacto que tuvo el (huracán) Mitch en 1998. Para los de Estelí, la gente de Chinandega y León que recuerden el Mitch, equivale al daño a la economía tres veces lo que se llevó el agua y la naturaleza”, dijo Acosta ayer durante la presentación de la propuesta de Presupuesto General de la República para 2019 a los diputados de la Asamblea Nacional.

Según registros económicos, el huracán Mitch dejó a Nicaragua pérdidas directas de más de 1,262 millones de dólares y ocasionó que en ese año la economía, en lugar de crecer 6 por ciento, se expandiera solo 3.7 por ciento y pero al año siguiente el PIB creció 7 por ciento, según cifras del Banco Central.

Las proyecciones oficiales indicaban que en 2018 la economía crecería 4.9 por ciento, y tras la crisis, el régimen estima una caída del 4 por ciento para este año y otra de 1 por ciento para 2019.

“La economía estará perdiendo en 2018 el 9 por ciento de sus ingresos del Producto Interno Bruto. Es decir casi 10 por ciento de la economía desapareció producto del vandalismo y el terrorismo. Nuestro pueblo no se los va a perdonar, no se los puede perdonar”, aseguró Acosta durante su exposición, en la que no permitió ninguna pregunta y sin mencionar que el régimen se ha negado a restablecer el diálogo, a pesar de que se lo han solicitado tanto nacional como internacionalmente.

Entidades independientes tienen otra visión

El funcionario olvidó que la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en su informe del finales de agosto determinó que durante las revueltas sociales que estallaron el 18 de abril y persistieron hasta mediados de julio no existió ningún intento de golpe de Estado, sino una masacre impulsada por el régimen para aplacar la protesta ciudadana que surgió tras una fallida reforma a la seguridad social impuesta por el Gobierno.

Pero Acosta siguió en su presentación con el guion oficial: “No eran marchas pacíficas, no eran plantones, era un golpe de Estado, los números, la economía no permiten engañarnos, el tamaño de los daños es peor que el del (huracán) Mitch y probablemente solo comparable con el terremoto de Managua en 1972”.

El funcionario evadió cualquier responsabilidad del Gobierno, pese a que el Estado ha sido señalado como el responsable de utilizar a paramilitares y simpatizantes orteguistas para saquear y quemar negocios, invadir propiedades privadas, chantajear a la banca y cerrar cualquier posibilidad de diálogo para buscar una salida a la crisis que evite más afectaciones económicas.

Según el funcionario, “definitivamente los números no nos permiten mentir, la pérdida en la economía acumulada y proyectada a 2022 son 3,356 millones de dólares (unos 107,393 millones de córdobas), que significan la pérdida del 2018, la continuidad de la pérdida del 2019 y a partir del 2020 lo que no vamos a crecer producto del impacto negativo en la economía”.

Según el ministro de Hacienda, con los recursos que se perdieron por la crisis “se podría haber construido seis hospitales, podríamos llevar la carretera con recursos del Tesoro a Bilwi y podríamos avanzar hasta Waspam (Región Autónoma de la Costa Caribe Norte)… también iniciar el puerto en Bluefields (Región Autónoma de la Costa Caribe Sur), el puerto en el Caribe y avanzar con la Costanera. La Costanera tiene un costo hasta Corinto como de setecientos millones de dólares y como decimos que la pérdida acumulada es de 3,300, podríamos haber hecho dos costaneras”.

“En los últimos 25 años no ha habido un impacto en la economía mayor (a la crisis actual) y nosotros proyectamos regresar al 2.5 o 3 por ciento (de crecimiento) en los próximos años producto de la estabilidad, la armonía de nuestras políticas económicas, una política fiscal con mucha disciplina y definitivamente el esfuerzo de nuestro pueblo que trabaja fuerte día a día como agente económico, micro, pequeño, mediano y grande empresario buscando que el país salga adelante para el bien de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra comunidad”, añadió.

Durante su presentación Acosta solo mencionó la necesidad de que en 2019 se apruebe una reforma a la seguridad social, pero no se refirió a las escandalosas proyecciones que recoge la propuesta de presupuesto sobre el déficit financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para 2018 y 2019.

Tampoco explicó cómo sacarán a la institución de esta crisis sin provocar un nuevo estallido social, pues ahora que la crisis se ha agudizado, para rescatarlo de la quiebra se requieren medidas más drásticas que las anunciadas en abril y que fueron rechazadas por la población, reprimida violentamente por el régimen.

Acosta no explicó incremento de partida para Policía ni Defensa

Durante su presentación de la propuesta de Presupuesto General de la República 2019 a los diputados de la Asamblea Nacional, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, detalló que el proyecto de Presupuesto de Ingresos para 2019 es de 69,751 millones de córdobas.

Mientras que el Presupuesto de Gasto para 2019 es de 80,014 millones de córdobas, lo que provocó recortes en prácticamente todas las entidades públicas.

Solo recibieron incrementos la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobernación, Educación y el Servicio de la Deuda Pública.

Según Acosta, al Ministerio de Educación se le incrementó la partida porque los niños no tienen culpa (de la crisis).

Con respecto al Ministerio de Gobernación, Acosta justificó el incremento a que tiene que invertir en la reposición del inventario de pasaportes, como se hace cada tres años y para asumir los gastos por brindar los servicios migratorios y de extranjería. Sin embargo, ya en la reforma al Presupuesto de 2018 que se aprobó en agosto, también se le asignaron recursos para reponer el inventario de pasaportes.

Durante los primeros meses de la crisis que inició el 18 de abril, miles de nicaragüenses abarrotaron las oficinas de Migración en busca de documentos para abandonar el país. Pero Acosta no detalló si debido a esta masiva salida de nicaragüenses es que se tendrá que hacer otra reposición.

Turismo pierde millones

Según el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, la pérdida de ingresos en el sector turístico es de 231 millones de dólares. “Esto equivale a un tercio del año de tener cerrada toda la actividad turística del país que efectivamente así fue; mayo, abril y junio cerrado y con los impactos posteriores en los negocios donde se está haciendo grandes esfuerzos para rehabilitar, restablecer y reimpulsar el turismo”, dijo Acosta durante la presentación del proyecto de Presupuesto General de la República 2019 ante los diputados de la Asamblea Nacional.

Estamos haciendo una propuesta (de presupuesto) prudente, austera, buscando eficiencia y eficacia del sector público que contribuya a que el sector privado pueda tener un marco general de la economía estable”, dijo Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público