" " EN VIVO | Luis Almagro sobre Nicaragua: "Es demasiada la sangre derramada"

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne este viernes, a petición del grupo de trabajo para Nicaragua, para discutir la situación en el país. En la agenda de la sesión, el Grupo de Trabajo presentará su segundo informe y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará también un informe sobre las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.

Aquí le contamos minuto a minuto la sesión extraordinaria en la OEA.

10:10 a.m. Finaliza la sesión.

10:08 a.m. El representante de Nicaragua rechaza las declaraciones “injerencistas” de Almagro y lo señala que tiene fidelidad al “imperio”. Luis Alvarado habla de una conspiración internacional contra su gobierno. Almagro le responde: “La defensa de la democracia no es tema de jurisdicción interna de los Estados”.

Alvarado ahora ataca al presidente del consejo permanente y lo acusa de “injerencista” después que aquel funcionario hiciera un resumen de lo ocurrido.

10:01 a.m. Toma la palabra Luis Almagro, secretario general de la OEA. “Nosotros somos insistentes porque es el trabajo que tenemos. Si la CIDH no levantara su voz estaríamos faltando al compromiso. Es imposible mantenerse callado. Es más cómodo no poner el foco. Se están violando los derechos humanos en Nicaragua”.

“Digamos las cosas como son. Por estas hora en Nicaragua todo se ha desbordado. Cuando en un país hay violaciones de derechos humanos, uso de la violencia del gobierno y grupos afines al gobierno, no son hechos coyunturales cuando se produce este cóctel criminal (…) Hoy sucede algo terrible en Nicaragua. Es demasiada la sangre derramada, es hora de demandar el momento de (cesar) la violencia. Nicaragua debe reinstitucionalizarse, democratizarse, eso es imprescindible. La continuidad de la represión obligará a recurrir al articulo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, sostuvo Almagro.

Según este artículo 20, en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

Esto podría incluir que se convoque a la Asamblea General para que tome decisiones sobre el caso de Nicaragua.

9:59 a.m. Costa Rica responde que lamenta el gobierno de Nicaragua diga falacias e insiste que en su caso han usado el diálogo.

9:56 a.m. El representante del gobierno de Nicaragua califica de circo mediático lo que ocurre en la OEA ahora mismo y comienza a atacar a Costa Rica, calificándola de “colonia yanki”. Dice que en ese país se están dando protestas por inconformidad con una reforma fiscal y señala que se está dando una fuerte represión en ese país.

El comentario cínico del embajador contrasta con el señalamiento documentado de que es la dictadura de Ortega la que ha violado los derechos humanos de los nicaragüenses.

9:53 a.m. Colombia toma ahora la palabra y reitera el interés que se lleguen a una solución de la crisis a través de un diálogo, pero lamenta la posición del gobierno. “Que se detenga la represión”, insiste.

9: 46 a.m. Venezuela defiende al régimen de Nicaragua y dice que se intenta criminalizar al gobierno. “Esta agresión fue financiada y protegida desde el exterior”, señala la representante y rechaza el informe de la CIDH. Ahora habla Ecuador, cuyo representante dice que la comunidad internacional no puede permanecer silente ante la criminalización de la protesta social. Expresa también su preocupación sobre casos de violencia sexual en el contexto de la represión y pide también que se respete el derecho de la libertad de expresión.

9: 44 a.m. El representante de Bolivia lamenta que las actividades del grupo de Trabajo continúen pese al rechazo de Nicaragua y llaman a los estados al respeto de la soberanía.

9: 42 a.m. El embajador de Uruguay cuestiona la detención de defensores de derechos humanos y dice que deben ser repudiadas sin vacilación.

9: 40 a.m. La delegación de México expresamente nuevamente su preocupación por la situación de Nicaragua y exhorta al gobierno a liberar a las personas detenidas.

9: 35 a.m. La embajadora de Argentina dice que las cosas están empeorando día a día en Nicaragua. “El gobierno de Nicaragua se siente seguro a través de un sistema represivo”, explica y recuerda el caso de Álvaro Conrado, el niño asesinado por el régimen al principio de las protestas.

9: 32 a.m. Canadá dice que está preocupada por la situación de Nicaragua, la tendencia es alarmante, sostiene la embajadora. “La decisión de eliminar las protestas violan las normas internacionales. El gobierno de Nicaragua no ha cumplido con recomendaciones de la CIDH. Estamos preocupados por obstrucción a grupos de derechos humanos que tienen un papel importante que desempeñar”.

9: 30 a.m. La representante de Panamá lamenta las detenciones del pasado 14 de octubre y hace un llamado a que se reanude el diálogo con “voluntad de compromiso”.

9: 26 a.m. El embajador de Chile pide que se ponga el fin a la represión y se inicie el diálogo. “Nicaragua vive una tragedia”, agrega y acusa al gobierno de violentar los derechos humanos de los ciudadanos.

9: 17 a.m. La delegada de Paraguay también muestra su preocupación sobre las acciones recurrentes del gobierno de Nicaragua, que denotan la falta de voluntad de diálogo de éste. Ahora toma la palabra Costa Rica que hace un llamado al cese de la represión y detenciones arbitrarias contra quienes participan en protestas contra el gobierno. “Son actos inadmisibles que deben cesar de inmediato. Costa Rica respalda la preocupación manifestada por la comunidad internacional ante erosión de libertades fundamentales que siguen ocurriendo en Nicaragua”.

9: 14 a.m. La representante de Brasil en la OEA cuestiona la persecución sistemática de manifestantes, que se extiende desde abril pasado y se repitió en las detenciones del 14 de octubre.”Nuestra preocupación fue objeto de un comunicado del grupo de trabajo– Brasil es miembro– instamos al gobierno de Nicaragua a cooperar con mecanismos de derechos humanos”. Este país apoya el diálogo también.

9: 11 am. Alvarado comienza a atacar a Perú y a recordarle los problemas de derechos humanos que tienen en ese país. Sin embargo, el presidente del Consejo Permanente de la OEA lo detiene para recordarle que “los puntos de orden” son para hablar sobre temas de procedimiento. Le pide que lo deje hablar, porque el representante de Nicaragua intenta seguir leyendo en voz alta, ignorándolo. Finalmente le apagan el micrófono ante la vulgaridad del representante orteguista.

9:07 a.m. La representante del Perú cuestiona que la declaración de ilegales de las manifestaciones y detenciones arbitrarias violan los estándares internacionales sobre los derechos humanos. “La información que todos conocemos es la de la represión, falta de diálogo, detenciones arbitrarias, vulneración a derechos de protesta social. No podemos dejarlo de tener presente con el doloroso saldo de más de 300 fallecidas. No se puede esgrimir la soberanía para incumplir el respeto a los derechos humanos”, denuncia.

9:02 a.m. El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, da la bienvenida al informe de la CIDH y lamenta que la situación ha empeorado en Nicaragua y dice que las acciones no son aceptables. “El presidente pretende responder a la tensión a través de estos grupos armados. Los ciudadanos no armados que ejercen sus derechos básicos no son terroristas. Hacemos un llamado a que cese la violencia. Llamamos a liberación de personas detenidas. Reafirmamos nuestro compromiso”, desmiente.

Según Trujillo, el grupo de Trabajo ha emitido un comunicado sobre lo que ocurre en Nicaragua. “Continúa represión y violencia, lo que abusan derechos humanos deben ser responsabilizados”, insta e insiste en la necesidad de elecciones libres.

8: 52 am. El presidente del Consejo Permanente le da la palabra a Luis Alvarado, representante del gobierno de Ortega, quien empieza hablar del desempeño económico del régimen, el que según él ha sido reconocido a nivel mundial, así como la lucha contra el narcotráfico y los logros de seguridad ciudadana. “¿Por qué se agrede a Nicaragua? Si estamos trabajando para sacar al país de la pobreza”, pregunta.

Relata entonces que hubo un intento de golpe de Estado, “creando una situación de caos, violentando seguridad ciudadana, paz, tranquilidad de las familias, normal funcionamiento del Estado, normal funcionamiento del Estado, instituciones y entes privados, ocasionando horror”.

Acusa a la CIDH de emitir un informe falaz y tendencioso. “Son la reproducción del discurso pro golpe de Estado. Alientan persistencia de un ambiente de esta naturaleza que justifique millonaria financiamiento de Estado, convirtiéndose la desestabilización de Nicaragua en un jugo negocioso”, acusa.

“No tenemos en la OEA organismos neutrales de derechos humanos. No reconoce la existencia del grupo de trabajo y por ende no reconoce su informe. No permitiremos que se arrebate la paz, que se clame justicia para víctimas del terrorismo”, agrega Alvarado.

8: 26 am. Toma la palabra el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao. “Completamos seis meses de una dramática situación que afecta la vida de los nicaragüenses”, sostiene y relata que hicieron una visita in situ y recibieron más de mil testimonios sobre violaciones a derechos humanos.

Desde el 18 de abril al 12 de octubre, según Abrao, hubo 325 fallecidos, 24 fueron niños, niñas y adolescentes, más de 300 personas fueron detenidos, 200 profesionales habrían sido despedidos por atender a las víctimas. Habla ahora de las fases de la represión: la primera se dio por el uso arbitrario de la fuerza del Estado, se observa un patrón de muertos en su mayoría por armas de fuego, detenciones arbitrarias, malos tratos, incomunicación, irregularidades en el proceso judicial y un proceso de estigmatización de las personas que participaron en las protestas. Número de muertos en este etapa era 76.

La segunda fase es la limpieza de los tranques, ejecutada por agentes gubernamentales. Se reportan el avance de fuerzas policiales y paramilitares que con fuerza levantan los tranques, así como el maltrato a los familiares. Cifra de muertos en ese momento era 202 muertos.

“La tercera fase se caracterizó por la criminalización”, dice y se refiere a la persecución de defensores de derechos humanos. Igual reporta robos y amenazas a medios de comunicación. En este caso subió a 325 muertos.

“Hemos emitido 26 resoluciones de medidas cautelares para proteger a 118 personas que se encuentran en riesgo grave. Hemos emitido 30 comunicados de prensa dando a conocer el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. En las últimas semanas hay un creciente deterioro del estado de derecho en el país”, explica Abrao, quien expresa su preocupación.

“Audiencias judiciales que deben ocurrir de manera pública, se realizan a puerta a cerrada. No hemos podido observar un solo caso de investigación por excesos policiales. Han sido usados para acusar a los adversarios”, sostiene el secretario de la CIDH. Menciona también el caso de las protestas de la UAF y una nueva ley de importaciones.

Insiste en la necesidad de acceder a los expedientes y critica la nota de prensa de la Policía en que calificó las protestas como ilegales. La lee. El 14 de octubre hubo 38 detenciones tras la advertencia que no se permitirían manifestaciones sin el permiso de las autoridades. “Durante la jornada del domingo, el MESENI constató una fuerte represión y un importante número de detenciones, así como garantizar seguridad de las personas”, agrega.

En total, el MESENI informa que ese 14 de octubre se detuvieron 50 personas y no los 38 que dijo la Policía. Sigue relatando los abusos de derechos humanos en otros casos específicos. “La comisión observa acciones mediante tácticas de hostigamiento”, dice sobre la actuación de grupos pro gubernamentales y narra que hay marchas que han sido suspendidas por las amenazas.

Señala además su preocupación sobre trato crueles contra niños, niñas y adolescentes y pone como ejemplo el caso del niño que le marcaron con una jeringa las siglas del FSLN en su antebrazo. “La CIDH exhorta a Nicaragua a poner en práctica las medidas necesarias para que no se violen derechos de niños, niñas y adolescentes. Nuevamente la comisión solicita información sobre personas detenidas, fallecidos, y reitera su solicitud de acceso a las cárceles del país”, afirma.

Desde inicios de julio, el gobierno de Ortega no les da información y solo informa a hechos de violencia que habrían afectados a partidarios del gobierno y policías.

“Quiero llamar la atención sobre el impacto de la represión en el interior del país. Se generan listas de personas contrarias al gobierno. Algunos se han ido a la montaña. Desplazarse y someterse a la clandestinidad es un ejemplo claro de un ambiente de miedo. Se incrementa el número de personas que huyen de sus hogares en busca de casas de seguridad o asilo”, dijo el representante de la CIDH, quien respalda el desarrollo de un diálogo para el bien de los derechos humanos.

8: 22 am. El representante de Chile dice que hay pruebas suficientes que si bien se ha contenido la represión violenta de verano, “prevalece en Nicaragua un clima de miedo”. ” El grupo de trabajo constate que el gobierno de Nicaragua no muestra disposición para establecer condiciones que permitan un proceso de diálogo nacional ni medidas concretas que permitan el cese de la represión”, sostiene.

Dice además que continuarán su trabajo en tres vertientes: promoverán diálogo y crearan condiciones para este, continuarán esfuerzos para involucrar al gobierno para retorno al diálogo efectivo y coordinar con actores en apoyo del mandato del Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo se ha reunido, entre otras personas, con: Luis Almagro, Antonia Urrejola, activistas estudiantiles, autoridades de la Unión Europea, de Naciones Unidas, Vinicio Cerezo, autoridades del Banco Mundial.

El representante de Chile y vicepresidente del Grupo de Trabajo para Nicaragua presenta el segundo informe del grupo. El informe abarca el periodo del 7 de septiembre al 17 de octubre sobre las actividades que han realizado.

San Vicente y las Granadinas se suma al rechazo de la sesión y deja claro que no votará a favor de ninguna resolución que el Gobierno de Nicaragua no avale.

La representante de Venezuela rechaza también la sesión y denunció un “intento de derrocar desde el exterior” al Gobierno de Daniel Ortega.

Luis Alvarado está en representación de Nicaragua. Toma la palabra para decir, una vez más, que la sesión es rechazada por el régimen por ser “injerencista”.

8:08 am. Inicia la sesión extraordinaria del Consejo Permente de la OEA.