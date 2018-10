" " La dictadura orteguista ataca a los periodistas

Tres periodistas sufrieron agresiones en los últimos días. Se trata de Héctor Rosales —reportero de VOS TV, Canal 14—, el periodista Sergio Marín Cornavaca y Jorge Fernando Vallejos, locutor de Radio Darío, en León.

Rosales denunció en su cuenta de Facebook que fue víctima de una paliza de varios individuos. Los golpes contra el comunicador fueron tan severos que los médicos le tuvieron que hacer una cirugía en la lengua.

Sospecha del orteguismo

“Inesperadamente cuatro sujetos desconocidos me siguieron y me asaltaron, robándose mi celular y dinero. Me golpearon, pero lo raro es que el blanco solo era mi boca, hasta herirme la lengua”, denunció Rosales, quien fue golpeado el pasado martes.

“No sé si pensar que es la delincuencia común o alguna señal por mi posición a favor del pueblo nicaragüense. Dios y la Virgen Santísima está conmigo y con este pueblo”, dijo el periodista de VOS TV, en su cuenta de Facebook.

“Mi boca y lengua está herida, pero mi voz está más fuerte que nunca”, señaló el reportero de televisión.

Motorizados atacan

El periodista independiente Sergio Marín Cornavaca también fue víctima de la represión estatal el pasado domingo 14 de octubre, mientras hacía un en vivo sobre la represión contra ciudadanos en Camino de Oriente, Managua.

De acuerdo con el periodista, fue la Policía la que envió a los motorizados del FSLN a agredirlo.

Cornavaca resultó con lesiones en su rostro.

“No impedirán las hordas orteguistas que siga informando los acontecimientos trágicos que vive el pueblo de Nicaragua”, aseguró el veterano reportero.

El locutor de Radio Darío, Jorge Fernando Vallejos, denunció en una nota publicada por esta emisora que los frenos delanteros de su moto le fueron cortados.

“No soy de tener enemigos y desde que sucedió lo de abril (estallido de la crisis) he recibido llamadas amenazándome”, dijo.

Práctica orteguista

Durante la crisis, al menos cinco periodistas extranjeros han sido las víctimas de la violencia orteguista.

La periodista alemana Sandra Weiss, corresponsal del periódico suizo Neue Zürcher Zeitung, fue víctima de robo por parte de un grupo de paramilitares en Chinandega, por lo que se vio obligada a salir del país.