" " Stanley Loáisiga: "Bailo de todo, especialmente cumbia"

Tiene 43 años y es originario de Managua. Inició en el beisbol cuando tenía 8 años con los Dantos, equipo en el que ahora es entrenador de bateo. La pasión por este deporte se la heredó a dos de sus cuatro hijos que fueron firmados por equipos de Grandes Ligas. Si no tuviera este oficio confiesa que sería un mecánico y el mayor orgullo que tiene es su familia.

Lea: Adriana Paniagua: “Me hacía pipí en las aulas de clases cuando era pequeña”

¿Algún apodo?

Me dicen Cabeza de Gato.

Su mayor orgullo.

Mi familia.

¿Con qué animal se identifica?

Con un tigre.

Música favorita.

Me encanta la música de los filarmónicos.

Le puede interesar: Luis Pastor: “Me encanta cocinar, dicen que le hago ‘swing’”

¿Qué es lo más loco que ha hecho?

Una vez me iba a poner una peluca para jugar pero no me dejaron y ese día me prohibieron jugar (ríe).

¿Miedo o fobias?

Le tengo miedo a las culebras.

¿Qué se llevaría a una isla desierta?

A mi esposa.

¿Qué es lo primero que hace al levantarse?

Darle gracias a Dios por un día más de vida.

Lea además: Flavio García: “Lo más loco que he hecho es el personaje de la Yasuri”

¿Mala palabra favorita?

Muchas (ríe), juelagranpuchica.

¿Cuántos pares de zapatos deportivos tiene?

Alrededor de media docena (ríe).

La palabra beisbol, ¿qué efecto genera en su mente?

Me llena de energía y de emoción.

¿Qué es lo más extraño que ha comido?

Una vez probé la carne de mono. No me gustó para nada.

Lea: Jorge Mejía: “Si fuera presidente por un día echaría preso a unos 10 corruptos”

Si no fuese deportista, ¿qué le hubiese gustado ser?

Un mecánico, es algo que me encanta.

¿Baila?

Claro que sí. De todo, especialmente cumbia.

¿Algún ídolo?

Nemesio Porras (expelotero estrella del Bóer).

¿Qué tan bueno es cocinando?

Bueno. Mi mamá me enseñó a cocinar de todo.

Puede leer: Violeta Granera: “Me pone nerviosa incumplir con horarios y compromisos”

¿En cuántos equipos ha jugado?

Como en ocho equipo. Y estuve firmado por Grandes Ligas cinco años.