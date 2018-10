" " Orteguismo pide exilio o juicio contra Monseñor Silvio Báez, a quien acusan de asesino y golpista

El régimen de Daniel Ortega se fue de frente contra el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, a quien señalan de golpista y asesino en sus redes sociales, mientras su aparato de propaganda pide que sea vaya al exilio o que sea llevado a los juzgados.

Los titulares de los medios de comunicación oficialistas describen a Báez como que está al frente de una conspiración contra el ejecutivo, la que ha respaldado el propio hijo de Ortega, Laureano, asesor de inversiones de la dictadura, quien en su cuenta de Twitter llamó al obispo “golpista asesino”.

Dice el Señor Báez que tiene ganas de llevar al paredón y fusilar! Será esto lo que nos enseña Cristo? GOLPISTA ASESINO! pic.twitter.com/Fc3zgiZkVz — Laureano Ortega Murillo (@LaureanoOrtegaM) October 23, 2018

Minutos antes de estas acusaciones, en una extraña comparecencia de prensa, miembros de la comunidad de base San Pablo Apóstol de una iglesia en Managua presentaron un supuesto audio, en que el Báez estaría hablando sobre la situación de la unidad nacional contra el gobierno.

“En una segunda etapa en donde ya se trate de ir a las elecciones, entonces van a aparecer las opciones políticos… no queremos llevar al paredón y fusilarlo aunque tengamos una gran deseo no lo tenemos que hacer, no lo queremos levar para pegarle un balazo o fusilarlo como criminal de guerra… lo del tranque fueron una invención extraordinaria, lo que en este momento urge es que todas vivas del país nos unamos en aquello en lo que estamos de acuerdo y yo creo que ahora en lo que todos estamos de acuerdo es que Ortega se tiene que ir”, es lo que se escucha decir en el audio.

Rafael Valdez, coordinador de la comunidad de base San Pablo Apóstol, manifestó que esa organización envió a El Vaticano con “pruebas” una correspondencia de la supuesta implicación política de Báez, pidiéndole además a la Santa sede que lo retire de Nicaragua.

“El Obispo Báez debe irse de Nicaragua donde nunca tuvo que haber venido. Le está haciendo mucho daño al país, a la feligresía y a la Iglesia Católica”, dijo Valdez.

Báez es uno de los obispos más críticos del gobierno. Ha promovido en su discurso público el respeto a la institucionalidad y a los derechos humanos, los cuales el orteguismo ha hecho pedazos desde 2007. Más aún, desde abril pasado, cuando la dictadura reprimió a los manifestantes que salieron a las calles a exigir un cambio democrático y que fueron violentamente reprimidos por la Policía y paramilitares orteguistas.

Báez ha respaldado a la ciudadanía, junto a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que actuó como mediadora y testigo del Diálogo Nacional, surgido el 16 de mayo pasado y que se encuentra suspendido por la intransigencia de Ortega.

CEN rechaza ataque

En su primera reacción, el obispo de Estelí y portavoz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), Abelardo Mata, defendió la integridad del religioso carmelita. Dijo que él se ha convertido “en la voz de los sin voz en Nicaragua”.

Monseñor Mata manifestó que el ataque personal contra Báez pretende descalificar el papel de la Iglesia Católica en el Diálogo Nacional.