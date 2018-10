" " Expresidentes reclaman mayor presión a Daniel Ortega

El expresidente de Bolivia (2001-2002), Jorge “Tuto” Quiroga, propuso este martes la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y el congelamiento de fondos de organismos financieros internacionales al régimen de Daniel Ortega, durante un foro académico, realizado en el Miami Dade College, al que asistieron seis expresidentes.

Uno de ellos fue el exmandatario de Chile (1994-2000), Eduardo Frei Ruiz, quien llamó a la unidad de los países latinoamericanos para actuar, trabajar y resolver en conjunto el problema en Nicaragua.

La Carta Democrática es el instrumento jurídico creado en 2001 por los Estados miembros de la OEA para preservar y defender la institucionalidad democrática, aplicada cuando en un Estado miembro se produce una alteración al orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático.

A ese instrumento se refirió recientemente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien advirtió a Ortega que, de continuar la represión en el país, obligará a ese organismo a recurrir al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana que plantea que el Consejo Permanente realice gestiones diplomáticas para promover la normalización.

Lea además: Almagro le da últimatum a Ortega

Expertos han explicado que la Carta Democrática da la posibilidad también de sanciones según el artículo 21. La aplicación de la Carta Democrática conlleva al congelamiento de fondos como parte de las sanciones, explicó Quiroga, quien se refirió a la misión del FMI que llega este miércoles a Nicaragua para evaluar la economía del país.

A su juicio, las instituciones financieras internacionales no deberían destinar fondos a un régimen “que está matando jóvenes en las calles, que reprime y se roba abiertamente los recursos del pueblo, eso me parece que no debe ser”, apuntó.

Imagen internacional

“Sabemos que buena parte de los recursos de Venezuela se usaban para que la pareja perversa (Daniel Ortega y Rosario Murillo) se comprara canales de televisión y se dieran la Dolce Vita. (Con) los recursos de los organismos multilaterales quizás haya un poco de control, pero eventualmente están alimentando y sosteniendo a un régimen represivo y antidemocrático, y financiar dictaduras no es bueno para ningún organismo multilateral”, afirmó el exmandatario boliviano.

También: Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, sobre crisis en Nicaragua: “Hay que pasar de la condena a los hechos”

Asimismo Frei dijo que “hay que ser mucho más claro y rotundo con las dictaduras que tenemos en la región como Venezuela, Nicaragua y Cuba, necesitamos más unidad de los países latinoamericanos para actuar”.

País está secuestrado

“Nicaragua hoy día está secuestrada por el Gobierno que lleva ya muchos años. Llamaron a hacer elecciones, practican el populismo, ofrecieron un canal con un empresario chino solamente para robar dinero. Ese es el primer secuestro, y el resto es un problema que abarca a toda América Latina (que es) la falta de unidad para enfrentarse a estos temas que competen a la región”, dijo el expresidente de Chile, Eduardo Frei.

Puede leer: El embajador Carlos Trujillo: Estados Unidos insiste en que se castigue a responsables de masacre

Para el expresidente de Ecuador (1998-2000), Jamil Mahuad, Nicaragua enfrenta una situación crítica debido a la cantidad de muertos producto de la represión. Hasta el momento, según organismo de DD. HH., murieron entre 322 y 528.