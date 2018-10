" " Se fugan más de 237 millones de dólares del sistema bancario en solo un mes

Lejos de dar señales de estabilización, el Sistema Financiero Nacional exhibió en septiembre un aumento acelerado en la fuga de depósitos, situación que elevó a un total de 1,260.4 millones de dólares el monto que desde marzo ha salido de la banca, lo que representa una reducción del 23 por ciento en el periodo analizado.

Lea además: FMI inicia visita en Nicaragua y se reunirá con sectores

Es decir que dos de cada diez dólares que estaban en manos de la banca nacional antes de la crisis que estalló el 18 de abril, han salido del sistema, según reflejan cifras actualizadas del Banco Central.

Los depósitos totales de la banca en marzo sumaban 5,472.8 millones de dólares, pero hasta el 30 de septiembre habían descendido a 4,212.5 millones de dólares.

Los números oficiales indican que en septiembre salió el sesenta por ciento más que en agosto y el 228 por ciento más que en julio, cuando el régimen anunció que la economía se comenzaba a estabilizar.

De esta manera se desvela lo que el Banco Central mantenía oculto desde el 6 de septiembre, cuando decidió de manera arbitraria cesar las publicaciones sobre la evolución de los números monetarios, incluido la circulación de dinero, las reservas internacionales, los depósitos bancarios, la emisión de dinero, entre otros.

Puede leer: Régimen está a un paso de crear Enimex sin consenso con el gran capital

Dicha medida —que aún mantiene ya que ahora no actualiza a diario como generalmente lo hacía—, ha sido fustigada por diversos sectores económicos que señalan que lejos de ayudar a recobrar la confianza en Nicaragua, esto empeora la incertidumbre en la que está sumergida la economía ante la negativa del dictador Daniel Ortega de encontrar a través del diálogo una salida a la crisis sociopolítica.

La fuga de dinero ha afectado principalmente a las cuentas que están en dólares (que son la mayoría en el Sistema Financiero) con una merma acumulada de 900.2 millones de dólares y en moneda nacional hay una caída de 360.1 millones de dólares.

También: Extranjeros “rematan” sus propiedades en zonas turísticas para irse de Nicaragua

La banca sostiene que con su solidez la fuga de depósitos es manejable, pero menor depósitos bancarios, la capacidad de entregar crédito al sistema productivo se reduce.

Solo en septiembre, de los depósitos en moneda extranjera los clientes retiraron 198.7 millones de dólares, de los 3,339.6 millones de dólares que habían a finales de agosto.

En tanto, de las cuentas que están en moneda nacional salieron en septiembre 1,103.8 millones de córdobas, lo que provocó que estos pasaran de 35,326 millones de córdobas en agosto a 34,222.2 millones de córdobas hasta el 30 de septiembre.

Lea además: Esto les cuesta a los nicaragüenses los viajes al exterior de los emisarios de Daniel Ortega

El economista Luis Murillo señala que esto es el resultado de las malas decisiones que ha venido tomando el Banco Central en el manejo de su política monetaria, que han creado ruido e incrementado la incertidumbre de los agentes económicos.

Reglamento de la UAF causó temor

La situación —menciona— se incrementó por la preocupación que generó en el país la reglamentación de las leyes relacionadas con el lavado de dinero y el crimen organizado, así como la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ahora tiene poderes de obtener información privada de los ciudadanos, incluido aspectos que rozan con el sigilo bancario.

“Muchas personas me han preguntado que si con esta ley de la UAF es mejor retirar su dinero de la banca, porque hay un temor que intervengan las cuentas. Estas son medidas erráticas que han establecido en el Sistema Financiero, que le están pasando la cuenta”, dijo Murillo.

También: Régimen premia otra vez a Petronic con asignación millonaria en el Presupuesto

En agosto el BCN provocó la fuga de dinero de los bancos, luego que de manera discrecional hiciera cambios en el mecanismo de cobro de comisiones en las transacciones que realiza con la banca nacional y otros agentes económicos.

A través de una resolución la junta directiva del Banco Central ordenó eliminar el cobro de una comisión de uno por ciento fijo en las operaciones de venta-compra de divisas con los bancos y darle la atribución al presidente del BCN de determinar dicha comisión.

Lea: PIB cayó 4.4% en pleno apogeo de la crisis sociopolítica en Nicaragua

La situación podría agravarse en octubre, luego que el BCN también hiciera un cambio en el sistema de venta de divisas a la banca, lo que generó temor de un posible control cambiario.

Menos dinero circula

En paralelo a la caída de los depósitos bancarios, también en septiembre empeoraron otros indicadores monetarios, principalmente los relacionados con la circulación de dinero que acumuló hasta el 30 de septiembre una contracción del 23 por ciento respecto a antes de la crisis; la cartera neta de crédito de los bancos se había contraído 8.3 por ciento y las reservas internacionales continuaban a la baja, cuya reducción hasta septiembre superaba los seiscientos millones de dólares.

Hasta septiembre, cuatro mil millones de córdobas salieron de circulación respecto a marzo, impactando directamente en el consumo nacional. En el tercer mes del año la cantidad de billetes y monedas en poder de los nicaragüenses había ascendido a 17,658.8 millones de córdobas, pero al 30 de septiembre se había reducido a 13,658.8 millones de córdobas.

Además: La represión de Daniel Ortega generó pérdidas económicas tres veces mayores a las del huracán Mitch

“La política monetaria que está implementando el Banco Central es de carácter contractivo, retirando dinero de circulación para tratar de controlar la inflación y evitar entre comillas algunos problemas macroeconómicos y eso lo van a tratar de mantener así”, explicó el economista Murillo.

Aguinaldo no ayudaría a revertir indicadores en rojo

Los economistas dudan que la inyección del aguinaldo en diciembre logre estabilizar dichos indicadores financieros y monetarios antes descritos, ya que se esperaría menor circulación de dinero a la economía debido el aumento del desempleo que ha provocado la crisis.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) estimó en septiembre que la crisis ha desplazado más de trescientos mil puestos de trabajo.

“El problema es que hay mucha gente en el desempleo, prácticamente la cantidad de dinero en circulación y el multiplicador monetario no va a ser tan fuerte como en años anteriores, entonces el aguinaldo prácticamente no va a tener el mismo dinamismo; además tomemos en cuenta de que va a haber mayor presión como producto de recuperación de cartera del sistema bancario, sobre todo de tarjetas de crédito, creo que la gente va a utilizar el aguinaldo para pagar más deuda y no para realizar gasto de consumo”, sostuvo Murillo.

A juicio del economista Alejandro Aráuz, el aguinaldo no logrará revertir los números negativos.

“Aún me pregunto si este año el Estado y las empresas tienen la capacidad para pagar el aguinaldo, yo tengo mis inquietudes, posiblemente como hay un efecto bien fuerte también del Seguro (Social), el Gobierno va a tener que hacer uso de un endeudamiento interno para poder dar el aguinaldo, porque los ingresos por imposición han caído, yo creo que el Gobierno va a estar tensionado en cuanto a asumir los pagos de aguinaldo y también otros gastos que tiene que hacer para saldar cuentas del año, pero al final el aguinaldo no va a mejorar nada”, advirtió Aráuz.

Economía se deteriora por crisis política

El economista Alejandro Aráuz ha reiterado que el deterioro de la economía en Nicaragua no proviene de factores económicos internos o externos, sino de una crisis política y por tanto la solución no es económica sino política e institucional.

“El factor político afectó la economía del país, y de eso hay que estar claro para hallar una solución al problema”, dijo Aráuz.

Recientemente el Banco Central de Nicaragua (BCN) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) registró una disminución de 4.4 por ciento entre abril y junio, para cerrar el primer semestre con una caída de 0.9 por ciento.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su última actualización estimó que la economía este año caerá cuatro por ciento y el próximo año un uno por ciento. El Banco Mundial pronostica 3.8 por ciento de contracción para este año y -0.5 por ciento para el próximo año.

En el proyecto de Presupuesto General de la República 2019, el régimen admitió que la economía caerá este año cuatro por ciento y uno por ciento en 2019, alineado a las previsiones del FMI.