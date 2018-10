" " Humberto Belli: "Hay una campaña peligrosa contra religiosos" en Nicaragua

Mientras un ingeniero en sonido aseguró al diario digital El Español, con sede en Madrid, que el audio difundido por el orteguismo contra el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez está manipulado, el exministro de Educación, Humberto Belli, advirtió que la campaña de odio que ha promovido la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, apunta a aumentar los riesgos de seguridad de los altos jerarcas católicos y podría desembocar en que fanáticos atenten contra la vida de algunos de estos.

“Hay una campaña peligrosa de siembra de odio que dirige en gran parte Rosario Murillo y que puede llevar que espontáneamente a un miembro del Frente Sandinista se le ocurra matar a un sacerdote o a un obispo”, alertó Belli, al reaccionar sobre la campaña que el orteguismo tiene contra el obispo Silvio José Báez por su posición crítica contra la dictadura.

Belli recordó el caso de monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en El Salvador en los años ochenta, precisamente por una campaña de odio en su contra, y que como monseñor Romero fue un firme defensor de la justicia y los derechos humanos.

En los tiempos que Romero fue asesinado en El Salvador, en las paredes públicas se incitaba al odio contra su persona con mensajes: “Mate un cura, haga patria”. El desenlace de esa campaña fue fatal.

“Estas son campañas que pueden llevar al homicidio y si ocurren en Nicaragua alguna agresión física sería contra un obispo o un sacerdote, estemos claros que los culpables intelectuales son la pareja gobernante. Ellos están azuzando a que esto ocurra”, denunció Belli.

El régimen de Daniel Ortega recurrió este martes a su vieja táctica de desprestigio contra líderes de la Iglesia católica que lo adversan y manipuló un audio con el fin de inculpar a monseñor Báez en un supuesto intento de golpe de Estado y presionarlo para que se exilie o sea enjuiciado. Esta acción fue rechazada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia así como innumerables sectores y ciudadanos que expresaron su total respaldo al líder religioso, crítico de los abusos de la dictadura desde su llegada al país en el 2009.

Ortega, inició una campaña de desprestigio contra la jerarquía católica desde el pasado 19 de julio, calificándolos de golpistas.

Días antes, el pasado 9 de julio, turbas y paramilitares al servicio del dictador agredieron físicamente al cardenal Leopoldo Brenes, a monseñor Silvio José Báez, al Nuncio Apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, a monseñor Miguel Mántica, cuando estos se presentaron en la basílica de San Sebastián, en Diriamba, para mediar por feligreses católicos que se habían refugiado en ese templo y evitar ser reprimidos por las hordas del régimen.

Tras conocerse el audio con el que intentan inculpar a Báez, el hijo del dictador Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo, en sus redes sociales llamó al religioso “asesino golpista”, campaña a la que también se sumó Juan Carlos Ortega Murillo, quien le advirtió a Báez: “Con la Fe del Pueblo no se juega”.

Pero un especialista en sonidos consultado por un diario español consideró que se trata de un archivo de audio editado con “importantes fallas técnicas” que evidencian la “unión y edición de varias grabaciones distintas” de la voz del jerarca católico.

“Nadie es capaz de hablar así, sin cadencias, sin reverberaciones, con vocales y consonantes a medias, silencios extraños”, afirma el ingeniero en la publicación de El Español.

Denuncias no calan en Roma

Por otra parte, en relación con la demanda que grupos afines al orteguismo hacen al papa Francisco de que se lleve a monseñor Silvio Báez al Vaticano, Belli dijo que esto no tendrá ningún efecto.

“Incluso si fueran ciertas las grabaciones que le atribuyen, no son ningún delito. Pedir que el Gobierno cambie o que Ortega se vaya del poder, es algo que se ha expresado públicamente. No lo pueden acusar de ninguna infracción a las funciones de un sacerdote que están llamados también a ser profetas y denunciar las injusticias”, afirmó Belli, quien también es sociólogo.

Obispo Báez se queda en Nicaragua

E l obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, reaccionó este miércoles a las presiones que vertió este martes el orteguismo sobre su persona y aseguró que “con fuerza continuaré en Nicaragua”, atajando de esta manera las voces del régimen que piden su exilio o encarcelamiento, tras difundirse un audio de dudosa procedencia donde se escucha supuestamente al religioso analizando la crítica situación sociopolítica que atraviesa el país.

A través de su cuenta en Twitter, Báez afirmó: “Agradezco de corazón a quienes me han manifestado su cercanía y oraciones. Mi conciencia no me reprocha nada ante Dios. Con su fuerza continuaré en Nicaragua el ministerio que la Iglesia me ha confiado con la conciencia de que “la palabra de Dios no está encadenada”.

Asimismo, el alto jerarca de la Iglesia católica expresó su agradecimiento al respaldo que el cardenal Leopoldo José Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).