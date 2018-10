" " La Gavilla de Gallegos y La Calle se tomarán El Cipres con música de la época de oro

La Gavilla de Gallegos y el Grupo La Calle se tomarán este espacio con sus voces e instrumentos para transportar al público presente a la época dorada, en una tardeada musical que estará a reventar.

El banquete con el que deleitará a los asistentes La Gavilla de Gallegos, incluye desde rock clásico, música disco hasta rock latino.

Esta agrupación formada hace un año en Managua, la integran músicos de gran trayectoria nacional como Johnny McDonald, exbaterista y Augusto Gallego, exguitarrista de Llama Viva.

A ellos se suman Tito Alegría en el timbal, Quike Áreas en las congas, Geziel Vásquez en el bajo, Ramón Mena en los teclados y Nadia Vanessa, vocalista.

Con esta presentación y las más recientes que han tenido, este grupo retorna a la escena musical, luego de varios meses inactivos, debido a la crisis sociopolítica que afecta al país.

Esta agrupación lleva dentro de su repertorio temas de The Beatles y Elvis Presley hasta llegar a Santana, “que es la cumbre de nosotros los nicaragüenses”, refiere Roberto “Tito” Alegría a cargo del timbal en La Gavilla de Gallego.

Cita rockera

Por su parte La Calle, con 18 años de trayectoria musical y dos años consecutivos galardonados como el mejor grupo en el género de música revival interpretará temas The beatles, Phil collins, Alan Parsons Proyect, A-HA,Tears for fears, Marty Bally, The police, The ventures, Elefante, Creedence clear water, entre otros.

El evento se realizará este domingo 28 de octubre, en El Ciprés, de la Rotonda Metrocentro 100 metros abajo, a partir de la 1:00 p.m. Valor de entrada 60 córdobas.