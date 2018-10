" " IDEA condena a los “Estados criminales”

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que integran alrededor de 40 expresidentes de Iberoamérica y España, condenó este martes 23 de octubre a los que llamó “Estados criminales de América Latina y el Caribe”.

Así califican los ex primeros mandatarios democráticos a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que según expresaron en una enérgica declaración pública “siembran de terror y miseria a sus pueblos, persiguen, torturan y hasta asesinan a sus disidentes como políticas de Estado, conculcan las libertades, y diseminan sus nocivos efectos hacia otros países de la región afectándoles en su gobernabilidad y estabilidad social”.

El foro expresidencial de IDEA nació con el propósito de presentar a la VII Cumbre de las Américas, realizada en Panamá en abril de 2015, una declaración sobre la ruptura del orden constitucional y democrático de Venezuela perpetrada por el régimen de Nicolás Maduro.

Desde entonces IDEA ha aprobado y difundido alrededor de 40 declaraciones, la mayor parte sobre Venezuela. Pero ya el 1 de agosto de 2016 los expresidentes se ocuparon de Nicaragua, al condenar el atropello del régimen orteguista a la oposición democrática, despojando de su personería jurídica al partido liberal de Eduardo Montealegre y expulsando de la Asamblea Nacional a 28 diputados de ese partido, entre propietarios y suplentes, que habían sido elegidos por voto popular.

IDEA se ha venido ocupando de Nicaragua a menudo, después que estallaron las protestas estudiantiles del 18 de abril, las que en respuesta a la brutal represión del régimen orteguista se convirtieron en una gran rebelión popular cívica. En este período IDEA se ha pronunciado cuatro veces sobre la crisis nicaragüense.

Cabe señalar que fue hasta en la declaración de los exmandatarios democráticos del 18 de junio del presente año, en defensa de la dirigente opositora venezolana Corina Machado que es víctima de agresiones y graves amenazas de parte de la dictadura de Nicolás Maduro, que apareció la firma de un expresidente de Nicaragua, la de don Enrique Bolaños Geyer.

Nosotros habíamos lamentado desde que los expresidentes democráticos iberoamericanos se agruparon en IDEA, que no participara ninguno de Nicaragua. Entendíamos que por razones obvias el expresidente Arnoldo Alemán no podía ni debía formar parte de esa iniciativa democrática, mientras que la participación de doña Violeta no era posible por su estado de salud. Y aunque entendíamos las razones de don Enrique para permanecer fuera de la política, dijimos que sería muy importante que se uniera a IDEA.

En realidad era lamentable y penoso que no hubiera en IDEA un expresidente democrático nicaragüense. De manera que nos ha parecido una excelente decisión de don Enrique, la de apoyar esa gran iniciativa para promover los valores democráticos y fustigar a las dictaduras crueles y criminales de América Latina.