" " Policía Orteguista desaloja el tramo en el Mercado Oriental de la presa política Irlanda Jerez

La Policía Orteguista (PO) desalojó la mañana de este sábado la tienda de la presa política, Irlanda Jerez, en el Mercado Oriental y un negocio contiguo, situación que tomó por sorpresa a los comerciantes del lugar ya que al momento del desalojo no había ninguna persona encargada de estos negocio, por lo que inicialmente creyeron que se trataba de un saqueo.

Daniel Esquivel, quien es pareja de Jerez, explicó que cuando la familia de Irlanda fue alertada de lo que estaba pasando se trasladaron al lugar, ahí la PO les dijo que hay una orden de desalojo, pero no les mostraron ningún documento.

“A las 6:00 de la mañana fuimos informados de que estaban saqueando la tienda, en realidad no era un saqueo. Fue que vino la Policía violentó los candados junto con un juez ejecutor -quien no tiene que trabajar los fin de semana- y estaban sacando las cosas de la tienda. Hay una orden de desalojo a la tienda contigua, del señor Richard Talavera, ex esposo de Irlanda Jerez, pero son dos propiedades diferentes”, dijo Esquivel.

