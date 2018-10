" " Policía Orteguista captura y amenaza en León y Camoapa

La Policía Orteguista ejecutó entre el viernes y el sábado dos acciones de represión en León y Camoapa, Boaco, que incluyó la captura del propietario de una radio y la advertencia a un profesor que desde hace varios días recorrió las calles con una bandera azul y blanco de que sería encarcelado si andaba promoviendo concentraciones cívicas.

En León, luego que unos motorizados lanzaron cerca de las instalaciones de la Nueva Radio Atenas un saco con dos escopetas, la Policía Orteguista se presentó a capturar al propietario de la emisora, Leonardo José Ortiz Avendaño, de 57 años, denunciaron este sábado familiares de este, quien hasta el cierre de esta edición aún permanecía detenido.

La PO llegó al lugar sin ninguna orden de captura.

Le puede interesar: Policía cita a profesor que recorre calles de Camoapa con una bandera de Nicaragua

Según dijeron los familiares y testigos después de la detención de Ortiz, luego que los motorizados le lanzaran armas a eso de las 6:30 de la tarde del viernes, minutos después se hizo presente un despliegue policial como si se trataba de un fuerte operativo contra un “terrorista”, simularon que buscaban algo y se dirigieron donde estaba el saco con las dos armas de fuego.

Los familiares de la víctima dijeron que la línea editorial de la radio “se ha mantenido al margen de todo asunto político” y piden una explicación a las autoridades de la Policía Orteguista, sobre su detención, ya que no ha participado en ninguna actividad durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país.

Azucena Cárcamo, esposa de Ortiz, afirmó que la Policía no ha brindado ninguna información sobre la captura. Cárcamo se dedica a la escultura de yeso y tiene el negocio a la par de la radio. “Nos afecta, él es la cabeza de familia, él es el que nos dirige a toda la familia, además está enfermo, es hipertenso, nos afecta moralmente”, confió Cárcamo.

Lea además: Policía Orteguista captura al propietario de la Nueva Radio Atenas, en León

Las hijas de Ortiz exigieron públicamente la libertad inmediata de su progenitor. “Unos motorizado lanzaron un saco y nos fuimos a mirar, y logramos ver que eran dos escopetas, no sabemos de qué se le acusa, queremos saber todo el proceso”, demandó una de sus hijas. Junto a Ortiz, la PO detuvo a dos personas más, minutos después liberaron a una.

Advierten a profesor

En paralelo en Camoapa, un profesor fue citado por la PO solo por circular con la bandera azul y blanco en las calles de esa ciudad.

Humberto Hernández salió de la delegación policial de Camoapa con la bandera nacional en alto, mientras un grupo de autoconvocados a las afueras del recinto vitoreaba su valentía de presentarse a un citatorio de dicha institución portando el pabellón nacional.

Hace un par de días que Hernández empezó a recorrer las calles de Camoapa con la bandera asida a su motocicleta, como una forma de protestar ante la ilegalización de las manifestaciones por parte de la Policía Orteguista.

Además: Los rivenses desafían la represión del régimen orteguista con un tranque en la carretera Panamericana

“Yo traje la bandera porque si la cita era por eso, yo se las iba a entregar (…) Me citaron, todavía no sé por qué, me insistieron bastante en que yo ando organizando una caravana, (pero) no me dijeron nada de la bandera”, aseveró Hernández.

Para el poblador, aunque el señalamiento de la policía hubiese sido cierto, él considera que una caravana no es un delito y aseguró que si lo invitan a participar a ella irá con gusto.

“Yo lo decidí (salir en la moto) porque están prohibiendo las protestas, yo me siento como un preso político en mi propio pueblo, en mi propia Nicaragua”, agregó.

Concentraciones son ilegales, dice la policía

Hernández relató que fue entrevistado por el comisionado Carlos Toledo, jefe de la policía en Camoapa, quien le señaló que toda concentración es ilegal y que quienes las hagan deben atenerse a las consecuencias.

“Me dijeron que toda concentración es ilegal y que nos tenemos que atener a las consecuencias si salimos en grupo, porque yo ya estoy fichado. No sé por qué estoy fichado, seguramente porque saqué la bandera, yo pienso seguir saliendo a pie y en la moto con mi bandera”, aseguró el poblador.

También: Policía Orteguista desaloja el tramo en el Mercado Oriental de la presa política Irlanda Jerez

Además de Hernández, el periodista Raúl Martínez y el sonidista de los autoconvocados Francisco Hernández también fueron citados este mes por la policía, para responder por señalamientos similares. En ambos casos, la policía les dijo que toda manifestación debe ser autorizada por ellos.