" " Monseñor Silvio Báez llama a no caer en "cortinas de humo" creadas por personas con poder

En una eucaristía privada el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, se refirió la mañana de este domingo a los ciegos por el poder y señaló que los discípulos de Cristo no pueden ser indiferentes ante “el grito de los oprimidos”. Además, indicó que el pueblo cristiano “no podemos escuchar las murmuraciones inútiles sino las necesidades del prójimo”.

Estas declaraciones las brindó luego que esta semana el régimen de Daniel Ortega recrudeciera sus ataques contra el religioso, al difundir unos audios manipulados con los cuales trataron de “probar” que Báez supuestamente dirigió el “golpe suave” contra el dictador.

Podés leer: Hijos de Daniel Ortega en campaña sucia contra Obispo Silvio Báez

“Pobres ciegos los discípulos, el poder tampoco es para desearlo. El poder es un riesgo y cuando se ejerce con autoritarismo es una desgracia para quien lo tiene, y por eso Jesús les dice: ‘los gobernantes del mundo oprimen a su pueblo, los tratan tiránicamente, entre ustedes que no sea así, tengan memoria histórica recuerden cómo han sido los que han tenido el poder, entre ustedes el primero tiene que ser el último”, predicó Báez.

Durante su homilía el obispo auxiliar reiteró que la Iglesia Católica siempre va a estar del lado de los más necesitados y llamó al pueblo Católico a no caer en “cortinas de humo” creadas por personas con poder que buscan desviar la atención de lo que realmente está sucediendo en Nicaragua.

Lea también: Cardenal Brenes: “Hemos pedido elecciones anticipadas y eso sería lo mejor”

“Los discípulos de Jesús no podemos ser sordos al grito de los pobres, no podemos ser indiferentes al grito de quien clama desde su dolor, no podemos ser indiferentes ante el grito de los oprimidos, de quienes se sienten descartados por el poder y la sociedad, hoy decía en Papa una frase muy bonita en el Ángelus, ‘los discípulos de Jesús tenemos que aprender a escuchar no las murmuraciones inútiles sino las necesidades del prójimo”, expresó el obispo.

“Cuidado con las cortinas de humo que a veces lanza el poder para que no prestemos atención a los verdaderos problemas, los poderosos son muy hábiles en crear problemas artificiales para que todos desviemos la atención y esos no son los verdaderos problemas, los verdaderos problemas son siempre el dolor del prójimo, ahí tenemos que poner el oído, no nos distraigamos, cuidado con las cortinas de humo, en Nicaragua hay mucha gente que sufre y no podemos apartar el oído de eso dolor”, continuó Báez.

Le puede interesar: Dictadura orteguista detrás de las amenazas al obispo Silvio Báez

Recientemente el régimen nicaragüense inició una campaña de desprestigio contra el obispo auxiliar de Managua y varios miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Báez denunció el pasado jueves a través de su cuenta en Twitter, ser víctima de una campaña de represión, desprestigio y acoso. Báez dijo que ha recibido mensajes llenos de insultos y amenazas. También mencionó la presencia de motorizados que merodean su casa.

Javier Báez, hermano de monseñor, responsabilizó a Daniel Ortega, Rosario Murillo y su círculo de seguidores de todas las amenazas que recibe su hermano.