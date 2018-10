" " Andrea Bocelli lanza disco inédito, junto a su hijo, después de 14 años

Andrea Bocelli se tomó tiempo para elegir los temas inéditos para su nuevo álbum “Sí”, que salió al mercado y en el que colabora su hijo Matteo, porque según el tenor, un disco no es una tarea prioritaria, hay que “hacerlo con calma”.

Un disco no es una prioridad absoluta, hay que hacerlo con calma, paciencia y escoger las canciones bellas, esenciales, que le gusten a la gente, que son los que compran el disco”, dijo Bocelli en entrevista con Efe en un hotel en Manhattan.

En catorce años, “Sí”, en inglés e italiano, es el primer disco de canciones inéditas de la estrella italiana, que promueve su nuevo proyecto en Nueva York junto a su hijo Matteo, quien, por primera vez, graba junto a su padre, en un álbum en el que también colaboran otros artistas

“Fall On Me” es el tema que comparten.

El tema fue incluido en la banda sonora de la película de Disney “El cascanueces y los cuatro reinos”, prevista para estrenar a finales de octubre.

