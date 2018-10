" " Testigos no señalan a procesados por muerte de Lenín Díaz Mendiola en Matagalpa

Los familiares de los matagalpinos Abdul Montoya, Rogelio José Gámez Martínez, Noel Valdez Rodríguez y Omar Antonio Avilés Rocha, procesados junto al extranjero John Leonard Amort Paizquienes, procesados de terrorismo y del asesinato de Lenín Díaz Mendiola, afirman que ningún testigo ha señalado a sus familiares de haber estado en la escena del crimen.

Además, aseguran que la oficial de policía que dirigía la investigación del caso y que pasó el lunes a declarar en juicio, se contradijo en su testimonio y no precisó muchos detalles importantes. Los norteños están siendo procesados, además de lesiones y exposiciones de personas al peligro, por participar en marchas y plantones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“No sabía si les habían practicado la prueba de parafina, para determinar residuos de pólvora en las manos a los procesado, no sabe silos investigaron en Matagalpa o los trasladaron a Managua, no sabe porque mostraron dos camisas del difunto, en fin no sabía nada y era la investigadora a cargo”, dijo Jenny Huerta, esposa de Abdul Montoya acusado de ser quien directamente disparó contra la víctima el pasado 11 de agosto.

“Son testigos obligados”

El juez Edgar Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, escuchó el lunes, durante la tercera sesión del juicio a nueve testigos propuestos por la Fiscalía, entre estos trabajadores de la alcaldía de Matagalpa y policías orteguistas.

Entre estos están: Uriel Blandón Hernández, guarda de seguridad de la Alcaldía de Matagalpa, Engelbert lenard Moran Laguna, a quien familiares lo señalan de paramilitar, de los hombres armados que andan bajo la protección de la Policía Orteguista reprimiendo a la población, durantes las protestas cívicas que iniciaron en el país el 18 de abril.

También está el guarda se seguridad Miguel Ángel Aguinaga García, Orlando Mairena Rojas, Francisco Montenegro, la concerje Maritza Rivas Blandón, entre otros.

“Los testigos están orientados por ser trabajadores municipales, pero la esposa y mamá de la víctima Lenín, doña Benigna Mendiola dijeron en juicio que los acusados son personas muy reconocidas en la ciudad, son gente de bien y que no las ubican en el lugar donde se dieron los hechos”, agregó Huerta.

El judicial después de escuchar a los testigos, suspendió el juicio a solicitud del Ministerio Público. Además, programó la continuación para este martes a las 9:00 de la mañana.

Familiares en los pasillos

El lunes los guardas de seguridad del Complejo Judicial Central de Managua dejó entrar a los familiares de los reos hasta los pasillos de los juzgados, mientras en audiencias anteriores no los dejaban pasar el portón.

“Al menos nos dejaron entrar al pasillo, aunque a las audiencias aún no podemos estar presente, solo al final que nos dejan hablar unos cinco minutos con nuestros familiares”, agregó la esposa de Montoya.

Mientras otros familiares deben quedarse haciendo fila bajo el sol o la lluvia en el portón trasero de los juzgados para entregar los alimentos de los privados de libertad.

Esta vez no hubo policías uniformados ni antimotines en las afueras de los juzgados, solo los mismos agentes de civil que se encargan de fotografiar a los asistentes. “Creen que les tenemos miedo, pero no es así. Seguiremos denunciando las irregularidades”, dijo otra familiar.

60 años tiene el preso político Abdul Montoya, quien desde el 21 de abril, había denunciado ante organismo de derechos humanos que estaba amenazado de muerte l. Responsabilizó al alcalde de Matagalpa, Zadrach Zeledón.

Dispararon contra marcha

Los hechos donde falleció Lenín Díaz Mendiola ocurrieron el sábado 11 de agosto cerca de la alcaldía de Matagalpa, cuando una marcha de manifestantes azul y blanco iban pasando por ese sector y fueron atacados a balazos por paramilitares .

Los disparos empezaron a escucharse y la gente corrió tratando de salvarse. En redes sociales se compartieron videos donde se ven a los encapuchados disparando desde la alcaldía de ese departamento contra los manifestantes. Aunque según la Fiscalía, fue el procesado Abdul Montoya quien disparó con un arma nueve milímetros contra el ahora fallecido.

Al resto de procesados los señalan de haber participado en los tranques de ese departamento como método de manifestación contra la represión a balazos que impone Ortega. Abdul Montoya es sandinista histórico que luchó contra Somoza.