" " Los urbanos, G -ONE visitan Nicaragua para promocionar su música 

Muchas son las vivencias que unen a Rasta Boy y Neythen, dos puertorriqueños que antes de ser músicos se foguearon en la canchas de su tierra natal, sin imaginar que tendrían un espacio en el ámbito musical.

Hace 9 años se iniciaron en este medio artístico en un cuarteto que al colapsar, sobrevivió este dúo que hoy se hace llamar G-ONE y que ya tiene cinco años de poner a gozar a sus seguidores.

“Cuando el grupo colapsa decidimos continuar nosotros la travesía de G-ONE, ya que mucha gente nos decidía no se quiten, sigan, que lo de ustedes viene por ahí y luego de eso estuvimos grabando temas y temas en el estudio hasta que dimos con Te sientes bien, a la compañía New Empire Entertaiment le gustó lo que estábamos haciendo y de ahí en adelante estamos corriendo bien”, dice Neythen.

De acuerdo con Rasta Boy, a la fecha cuentan con unos diez temas, “el disco está casi terminado, no tenemos fecha todavía del lanzamiento, pero esperamos lanzarlo a inicios del 2019, tenemos los primeros dos temas, que van a ser los primeros dos sencillos, estamos trabajando un poquito adelantado porque queremos traer buena música”, confía el músico que, junto a Neythen, viene de una gira de medios en Panamá, están en Nicaragua y continuarán por el resto de Centroamérica.

Deportistas y apasionados artistas

“La (G) proviene del barrio que nos representa y el (One) hacia donde vamos, hacia una misma dirección”, refieren estos chicos, quienes gracias a la compañía New Empire Entertaiment tuvieron la oportunidad de expandirse y dar a conocer su trabajo musical.

Rasta Boy refiere que de pequeño cantaba en la bañera, como lo hacen muchos, pero nunca se le pasó que sería artista.

“Era deportista, realmente yo siempre digo que el plan de Dios es perfecto, los dos éramos deportistas, yo jugaba béisbol, tuve una lesión en la rodilla y de ahí decidí entrar en el ámbito de la música, porque los médicos me decían que no podría correr igual y que iba a cojear toda mi vida, gracias a Dios puedo correr, saltar y hacer de todo, me frustré un poco y decidí entrarle full a la música, antes fui bailarín, brinqué del béisbol a bailarín y ahora a la música”, añade.

En el caso de Neythen, era basquetbolista en el equipo de los Cangrejeros de Santurce, donde jugaba baloncesto profesional. “Tuve una lesión en el talón de Aquiles y de ahí fue que dije ‘voy a enganchar los guantes’ y me dediqué full a la música también”, manifiesta este artista. Confiesa que desde pequeño se “pasaba cantando canciones de otros artistas, pero lo tomé en serio”.

Estos chicos urbanos fusionan en sus líricas diversos estilos de música, el pop reguetón R&B y trap, mezcla que ha tenido mucha aceptación entre sus seguidores.

En diciembre del 2017 lanzaron su primer sencillo —Te sientes bien—, el cual fue de mucha aceptación del público en diferentes países, como Nicaragua. Después estrenaron su segundo sencillo llamado Y sé. Actualmente están promocionando Mejor sin ti, en el que tienen colaboración con Darel & Pusho.

El dúo espera regresar pronto a Nicaragua para dar varios conciertos en nuestro país.