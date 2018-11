Cosep irá vía legal contra Ley de Enimex

Después que este martes la aplanadora orteguista aprobara la polémica ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), el miércoles el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) informó que recurrirán contra dicha ley ante la Corte Suprema de Justicia, aunque estén conscientes que la misma está controlada por el sandinismo.

“En esta semana estamos terminando de trabajar el recurso contra el reglamento de la UAF, ahora vamos a trabajar el recurso contra la ley de Enimex, obviamente en las condiciones actuales ya vimos cómo funciona en este sentido cuando hay una decisión política del Ejecutivo que se acuerden las cosas, en este caso la Corte Suprema podrá en este sentido rechazar el recurso, pero nosotros queremos dejar sentado un precedente”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

Lea además: Orteguismo desoye pedidos del sector privado y crea la sustituta de Albanisa: Enimex

El proyecto de ley de Enimex apareció el 14 de octubre y desde entonces esta ha sido duramente cuestionada por la empresa privada, que pidió al régimen de Daniel Ortega que la misma fuera retirada de la Asamblea por la repercusión negativa que tendrá en una de las actividades económicas que más ha crecido en los últimos años: las exportaciones.

“Si de nuevo estamos buscando una salida en Nicaragua, creo que este tipo de acciones van en dirección totalmente contraria a la búsqueda de esa salida, Enimex podría convertirse en una competencia para el sector privado, sin embargo tenemos primero que esperar para ver qué acciones se van a tomar con esta ley”, dijo Aguerri.

Por su parte el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Guillermo Jacoby, explica que el detalle más importante de la ley es que no hay reglas claras en el juego y eso solo genera presión en el sector que por años ha venido invirtiendo en las cadenas de valores.

Lea también: Cosep fustiga decisión del Estado de crear Enimex y reformar el Registro

“Las reglas del juego no están claras porque no sabés de qué forma van a competir, con qué intensidad van a competir y lo que eso crea es un pensamiento especulativo sobre lo que puede suceder en los negocios, la especulación no es buena, pero cuando vos establecés una ley que deja muchas cosas a interpretación, entonces los empresarios dudamos de la realidad, del porqué esta ley fue creada”, sostuvo Jacoby.

Enimex tendrá no solo facultades para importar y exportar, sino también va a ofrecer servicios, incluido el de almacenaje, depósitos aduaneros, servicio de transporte de mercancías y participar en cualquier actividad comercial, convirtiéndose en una rival con ventajas políticas.

A Enimex también se le otorgó el poder de abrir sucursales en todo el país, así como asignar representantes en el exterior.

Lea más en: Régimen está a un paso de crear Enimex sin consenso con el gran capital

“La ley dice: vamos a proveer servicio de transporte ¿qué significa eso?, yo no sé, vamos a importar y exportar ¿en qué rubro, en qué área?, así como puede ser frijoles, puede ser cualquier cosa, la ley está abierta para hacer muchas cosas, entonces no es clara y como las reglas no están claras es difícil saber qué va a pasar, es como que esté jugando en un campo que no está rayado”, dijo Jacoby.

Estado con ventajas

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), señala que con la aprobación de esta ley el Estado siempre tendrá ventajas en la competencia con empresas privadas “por la relación con las demás instituciones públicas relacionadas, independientemente si va a pagar impuestos o no como empresa”.

Maltez dijo que el Estado no debe de competir en aspectos comerciales netamente privados. “Si lo que quieren es ayudar al desarrollo de nuevos sectores exportadores o ayudar a pequeños productores que elaboren proyectos de colaboración con nuestras gremiales agrupadas en las diferentes cámaras de Cosep, además para eso está la Comisión Nacional para la Promoción de las Exportaciones (CNPE) que es parte del Mific (Ministerio de Fomento Industria y Comercio)”, agregó.