" " Imágenes de Evelyn Flores recogen el dolor y la esperanza de un pueblo que se tomó las calles

Como una forma de honrar la memoria de las más de quinientas personas asesinadas durante las protestas contra el régimen represivo de Daniel Ortega iniciadas desde el pasado 18 de abril, la fotógrafa nicaragüense Evelyn Flores Mairena, radicada en México, exhibe la exposición Patria libre para vivir, y un altar azul y blanco.

El estallido social en Nicaragua ha dejado un saldo de horror, luto, dolor y traumas sicológicos por torturas; así como más de cuarenta mil nicaragüenses en el exilio, miles de heridos y varios centenares de presos políticos, según han reportado diversos organismos humanitarios.

Lea lo que dice la CIDH: más de 40 mil nicaragüenses han solicitado protección en Costa Rica

La exposición itinerante Patria libre para vivir que invita a no olvidar estas heridas a Nicaragua, actualmente se exhibe en la Universidad Iteso de Guadalajara, en México. Luego será trasladada a otras universidades y espacios públicos mexicanos.

Sobre su propuesta visual la artista explicó que Patria libre para vivir consiste en “una serie de veinte imágenes que recogen el dolor y la esperanza de un pueblo que se tomó las calles en estos últimos seis meses en Nicaragua”.

Altar azul y blanco en su casa

Su otra forma de protestar y para que se mantenga el eco en la memoria colectiva es la reciente creación de un altar azul y blanco en su residencia.

“Decidí hacer un altar grande para darle cabida a mis muertos que este año se han vuelto tantos”, dice la artista en señal de denuncia y duelo íntimo.

Esta acción artística la realiza Flores Mairena en ocasión del Día de los muertos, tanto en Nicaragua, como en México.

Cada año —agrega la artista— en su casa hacen un pequeño altar u ofrenda para recordar a nuestros muertos en este día, pero este año ha sido diferente.

Lea también: En la tradición maya los muertos solo mueren de verdad cuando los olvidamos

Instalación expone retratos de nicas asesinados

“Así me di a la tarea de buscar retratos de los nicaragüenses asesinados en estos más de seis meses de represión y fue cuando me encontré con los tremendos retratos de Pedro Molina, que no solo mostraban el rostro de los jóvenes sino también las terribles condiciones en que estos murieron”, y que ahora forman parte del altar de Flores Mairena.

“Mientras iba leyendo uno a uno iba confirmando que todos y cada uno eran mis muertos”, dice en todo de dolor. Este altar (instalación artística sobre los asesinados) se encuentra en su casa en Valle de Bravo, Estado de México.

Lea además: GIEI propone crear una Fiscalía especial para investigar los crímenes en Nicaragua

Fotorreportera en México y otros países

Evelyn Flores Mairena ha vivido en México desde hace treinta años. Ha trabajado como fotorreportera en el Siglo 21 y Público-Milenio en Guadalajara, Milenio en Colima y ha sido colaboradora de la Agencia Procesofoto.

Además sus imágenes han estado en diversas exposiciones individuales y colectivas en México, Nicaragua y otros países. Sus actuales fotos se encuentran colgadas “en los muros de esta rebelión”, dice la artista.

Flores Mairena también ha sido la fotógrafa oficial del Festival Internacional de Poesía de Granada, en 2016 expuso retratos de los poetas en la Casa de los Tres Mundos de Granada. Su labor ha contado con varios reconocimientos.