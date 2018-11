Crece lento el empleo en la zona franca

Pese al impacto de la crisis, Nicaragua registró entre abril y agosto de este año un incremento de 3.8 por ciento, lo que significó la creación de 4,592 puesto de trabajo en el periodo analizado. Este crecimiento se dio a pesar que el sector de textil confección-que es el mayor generador de empleo en zona franca-perdió contratos debido a la inestabilidad sociopolítica.

Según datos del Banco Central, hasta agosto zona franca tenía a 124,396 trabajadores, superior a los 119,804 en abril, es decir que pese a la crisis el sector ha logrado captar mayor mano de obra.

El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de la Confección (Anitec), Dean García afirmó que este año el sector había planificado abrir seis mil plazas, sin embargo solo se lograron crear cuatro mil, el decir que la meta se redujo 33 por ciento.

“Hasta el momento no he tenido conocimiento de despidos masivos, lo que hay son despidos normales por la actividad cíclica del sector, que es normal; pero que se han ido 400 a 500 trabajadores a la calle eso no ha sucedido, pero sí las expectativas de crecimiento de empleo no se cumplieron, nosotros esperamos emplear entre cinco y seis mil nuevas plazas y solo se pudieron contratar cuatro mil”, dijo García.

Solo este año el sector contabiliza 70 mil personas empleadas, el año pasado eran 66 mil trabajadores en la industria textil y confección.

“Siendo muy conservadores esperaría por lo menos continuar con la misma situación que tenemos ahorita, ventas bajas, producción baja, viendo cómo esto se mejora, no podemos poner una cifra de crecimiento de empleo, mientras el panorama no esté claro, lo que sé, es que en el periodo de crisis las órdenes de trabajo que no se pudieron entregar, se trasladaron a fabricar en otros países de Centroamérica”, sostuvo García.

Ventas planificadas

El segundo reporte del monitoreo de actividades económicas de Nicaragua del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) revela que los parques industriales lograron el 100 por ciento de las ventas planificadas en septiembre.

Sin embargo, de los parques industriales el sector textil y de confección en septiembre logró el 95 por ciento de sus ventas esperadas a inicio de dicho mes.

El mismo monitoreo también indica que en la variación de ventas en septiembre 2018 con respecto a igual mes el año pasado, la industria textil y confección logró exportar un 8 por ciento más.

El informe de comercio exterior de agosto 2018, del BCN, señala que las exportaciones textiles sumaron 1,126.7 millones de dólares (1,031.2 millones de dólares en 2017), lo que se tradujo en un incremento de 9.3 por ciento en valor y una disminución de 0.5 por ciento en volumen.

“Los textiles se caracterizaron por ser la rama de mayor peso en el total de exportaciones del régimen (58.5 por ciento), teniendo como principales mercados a Estados Unidos (89 por ciento del total), Honduras (7.3 por ciento) y México (0.8 por ciento). Por su parte, las exportaciones de arneses ascendieron a 358.0 millones de dólares, registrando una caída de 9.9 por ciento con respecto a enero-agosto 2017; siendo Estados Unidos el principal destino de sus exportaciones (73.4 por ciento del total)”, según el máximo emisor bancario.

García dio a conocer que este año el sector había proyectado un crecimiento del 10 por ciento en valor, pero siendo bastante optimista creen que ese indicador oscilará entre 4 y 5 por ciento.

“Ahorita la proyección es podemos cerrar con un crecimiento en valor de 4 o 5 por ciento con respecto al 2017, lo que más nos está afectando es la baja en el volumen exportado, que ya no está creciendo mucho, el crecimiento en volumen va ser del 2 a 3 por ciento, esta baja se debe a la pérdida de varias órdenes de trabajo durante la crisis, esto tomando en cuenta también que este último trimestre, es el periodo del ciclo más bajo para nosotros”, sostuvo García.

Agregó que es muy difícil hacer proyecciones para el próximo año, porque aún se están negociando los contratos con los clientes e inversionistas y de eso depende la fijación de las metas.

Altas expectativas

Varias de las órdenes de trabajo que se cancelaron cuando la crisis alcanzó su mayor nivel de represión provenían de los Estados Unidos, que es el principal inversionista del sector.

Es por esa razón que las posibles sanciones que Estados Unidos impondrá a Nicaragua tiene al sector en alerta dado a que se frenaría la inversión.

Esta semana la exembajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, advirtió de los riesgos a los que se exponen los inversionistas que opten por traer su dinero a Nicaragua.

Según la Guía del Inversionista Doing Business in Nicaragua, 2017-2018, en 2016 la inversión proveniente de Estados Unidos sumó 190.8 millones de dólares, es decir el 13 por ciento del total de Inversión Extranjera Directa de ese año. En el país operan unas 161 empresas de capital estadounidense.

En el 2017 se registraron 897 millones de dólares de ingresos de IED, de los cuales la mitad correspondió a la industria, dentro de este sector destaca la creciente actividad en la manufacturas de exportación, sobre todo en la confección de ropa y fabricación de arneses.