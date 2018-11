" " Las nuevas formas de protesta clandestina de los nicaragüenses contra el régimen orteguista

Las diversas organizaciones sociales que pertenecen al denominado Movimiento Azul y Blanco, ante la arbitraria imposición de la dictadura de prohibir las marchas cívicas, han encontrado nuevas formas de protestas en contra de la violenta y sanguinaria dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin exponerse demasiado a recibir un balazo o ser secuestrados por las fuerzas policiales y paramilitares al servicio del régimen.

Desde que surgió la idea de lanzar globos azul y blancos con nombres de las víctimas de la represión orteguista y con mensajes de desprecio total a la dictadura, otras nuevas formas de protestas menos peligrosas han surgido de manera clandestina.

Los pobladores han echado a andar una nueva estrategia. En Managua, desde finales de octubre, en varios barrios orientales amanecieron monumentos, postes y paredes pintadas con los colores azul y blanco de la bandera, tonos que han sido prohibidos de hecho por el régimen y la Policía Orteguista que solo permiten, exhiben y promueven el rojinegro de la bandera oficialista.

También, los nicaragüenses han quemado llantas en las vías públicas por la noche, han pegado calcomanías en vehículos, han realizado hecho pintas en las paredes. Han cortado papelillo azul y blanco y lo dejan en las vías públicas.

La protesta clandestina sea vuelto una salida contra la represión, asegura Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). “Ante el abuso del régimen, este pueblo es creativo y ante la dificultad nos queda la creatividad. La gente aposta a manifestarse de manera cívica y pacífica. Es admirable el civismo de la gente que no quiere guerra. Aquí no hay más violencia porque la gente paga precio de mantener una lucha cívica, mientras los orteguistas son incitadores a la violencia”. “No estamos dormidos”

Algunos manifestantes han escrito los nombres de los presos políticos en color azul sobre cintas de papel blanco y la dejan en las paradas de buses. “La idea es que la gente los vea y sepan que no estamos dormidos ni los presos políticos están olvidados. Además, creo que no debe haber tanta indiferencia contra tú prójimo que está preso, que está muerto, que lo han corrido de su trabajo por no querer rotondear a favor de este régimen, por no estar de acuerdo con estos asesinos”, aseguró una pobladora.

“Van a ver muchas expresiones de protestas pacíficas porque sabemos que el régimen ha criminalizado la protesta que es un derecho constitucional”, señaló Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

“La verdad que no podemos exponernos ante los represores, pero si hay muchas formas en las que si podemos protestar evitando que el régimen nos reprima o nos encarcele”, aseguró.

En varios municipios del país, como Camoapa, Masaya y Jinotepe, algunas paredes sobre las calles tienen mensajes de repudio y señalamientos de “asesinos” a Ortega y Murillo.

Este dos de noviembre, Día de los Muertos, en los cementerios, donde familiares visitaron las tumbas de las víctimas de la represión, la protesta se manifestó con arreglos florales azul y blanco, altares con esos colores y hasta tumbas remozadas con esas tonalidades patrias, lo cual provocó el desplazamiento inédito y de patrullas policiales en medio de las tumbas.

En Managua, Carazo, Granada y sobre la carretera a Rivas, autoconvocados en protestas lanzaron de madrugada y de forma silenciosa, papeletas con proclamas de libertad, democracia y justicia para el pueblo y en especial para los presos políticos de la dictadura. Además, en lugares donde cayeron las víctimas, colocaron flores y cruces.

En Managua, al amanecer del día 3 de noviembre, en varios locales, vehículos y sitios públicos, se pegaron calcomanías con mensajes del 19 de abril y artículos de la Constitución Política que de establecen el derecho a la manifestación pública sin previo aviso así como a la libertad de expresión.

Estas expresiones de protesta y rechazo a la dictadura, ocurre luego que la Policía Orteguista, al servicio del régimen, prohibiera las manifestaciones de protesta social contra la “administración” Ortega-Murillo, considerada por Estados Unidos como “la troika de la tiranía” junto a Cuba y Venezuela.

Desde el 19 de abril, las protestas sociales han sido reprimidas con fuerza letal y abusos de todo tipo por parte de Policías, paramilitares y fanáticos y empleados públicos organizados por el régimen para aplacar las expresiones de reclamo social, cuyo saldo sangriento ha dejado entre 325 muertos y 528 asesinatos.