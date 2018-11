" " Una noche en el paraíso: nuevo libro de Lucía Berlin sobre la "belleza y el dolor"

La autora estadounidense Lucia Berlin escribió en la década de los ochenta y los noventa una serie de relatos inspirados en su vida, “historias verdaderas” que la editorial Alfaguara publica por primera vez en español en el volumen Una noche en el paraíso.

El libro llegará a las librerías españolas este mes de noviembre, dos años después de la publicación de Manual para mujeres de la limpieza (Alfaguara), una colección de relatos que sacó del olvido a esta autora, conmovió a los lectores y se convirtió en todo un éxito de crítica y ventas.

Ahora, Una noche en el paraíso recopila nuevos relatos inéditos en español sobre la infancia, la familia, la rutina, la vida laboral, la esperanza y la desesperanza de la escritora de Alaska fallecida el día de su cumpleaños en 2004 en Marina del Rey, California (EE.UU).

Se trata de un volumen de 22 historias para las que Berlín (1936-2004) se inspiró en sus propios recuerdos de su infancia en pueblos mineros de Idaho, Kentucky y Montana; de su estancia en El Paso, Nueva York, California y México, o de su adolescencia en Santiago de Chile.

“Justo estaba floreciendo. En otros países el árbol se llama mimosa o acacia, pero en Chile se llama Aromo. La palabra tiene la suavidad de las flores amarillas que alfombran los patios”, narra al inicio del relato Andado. Un romance gótico.

Berlin, cuyo “peculiar estilo” literario se comparó con el de Raymond Carver, Charles Bukowski o Grace Paley, tuvo, según la editorial, la “singular capacidad para representar la belleza y el dolor de las rutinas” en su obra, destacada por su “extraordinaria honestidad, su magnetismo, la familiaridad de sus personajes y su sutil pero abrumadora melancolía”.

Su hijo mayor, Mark Berlin, es el autor del prólogo del libro en el que la escritora recrea historias en torno a su familia o su alcoholismo, con el que tuvo que “luchar contra la verg enza de ese estigma” pero que superó en sus últimas dos décadas, en las que produjo “lo mejor de su obra”.

“Mi madre escribía historias verdaderas; no necesariamente autobiográficas, pero por poco. Las historias y los recuerdos de nuestra familia se han ido modelando, adornando y puliendo con el paso del tiempo, hasta el punto de que no siempre sé con certeza qué ocurrió en realidad”, explica sobre la obra de su madre, una mujer “rebelde” con un “arte extraordinario”.

A lo largo de su vida publicó 76 cuentos

Lucia Berlin escribió sus primeros relatos a los 24 años en las revistas The Atlantic Monthly, New American Writing, The New Strand o The Noble Savage, creada por Saul Bellow y Keith Botsford.

A lo largo de su vida publicó 76 cuentos, la mayoría de ellos editados por Black Sparrow en los volúmenes So Long: Stories 1987-1992 (1993), Where I Live Now: Stories 1993-1998 (1999) o Homesick: New And Selected Stories (1990), por el que obtuvo el American Book Award.

Para Una noche en el paraíso, la cuentista se inspiró también en sus tres matrimonios fallidos y los puestos de trabajo, que desempeñó para mantener a sus cuatro hijos, como enfermera, telefonista o profesora de escritura en varias universidades y en una cárcel.

“Debería haber cogido aquel trabajo ensartando perlas para collares. Trabajar para un médico, bueno, es a vida o muerte todo el día. Voy volando de un lado a otro, un verdadero ángel misericordioso. O un gul”, escribe en Hijas.

En 280 páginas, el libro reúne los relatos: Lead Street, Albuquerque,”Navidad. Texas. 1956, Tiempo de cerezos en flor, La Barca de la Ilusión, Las (ex)mujeres, El Pony Bar, Oakland,”Perdida en el Louvre o Día de lluvia.