" " Cacería policial en Día de los Difuntos

El régimen orteguista conmemoró el Día de los Difuntos en Nicaragua con una cacería de manifestantes azul y blanco, según abundantes denuncias en las redes sociales y monitoreo de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil.

El 2 de noviembre la Policía Orteguista (PO) secuestró a 16 personas en diferentes departamentos del país, aunque se cree que esta cifra debe ser mayor, porque algunas personas prefieren no denunciar por miedo, aseguró Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Lea además: Policía Orteguista se toma los cementerios de Nicaragua para reprimir a los autoconvocados

Esta vez la mayoría de las detenciones arbitrarias se dieron en los diferentes cementerios del país, que estuvieron militarizados desde el 1 de noviembre e incluso este sábado se mantenían aún custodiados por antimotines y patrullas de la PO, en un claro irrespeto al dolor ajeno.

Quitan coronas azul y blanco

En Managua, por ejemplo, aún sigue detenido en las celdas del Chipote, por sexta ocasión, el maratonista Alex Vanegas, quien fue secuestrado por la PO en el cementerio Milagro de Dios, cuando se disponía a decorar algunas bóvedas de jóvenes asesinados durante las protestas, con globos azul y blanco.

Para Cuevas, el régimen ya no sorprende con cada disparate que se le ocurre para reprimir. Además, asegura que de la PO ya se puede esperar cualquier atrocidad.

Puede leer: Madres de asesinados durante protestas en León exigen justicia por sus muertes

“Si fueron enviados a explotar globos azul y blanco, no me sorprende que los manden a robar coronas de las tumbas de los caídos. Las detenciones no se detienen, a diario recibimos unas 15 denuncias sobre secuestros de pobladores que participaron en las marchas”, expresó Cuevas.

Según el abogado de la CPDH, este viernes pasado llegaron a esa organización unas madres a denunciar que “a sus hijos los llegan a capturar hasta en sus trabajos, a otros los bajan de las rutas o buses de transporte público donde se movilizan, lo que deja claro que andan espías siguiéndote”, manifestó.

También: Orteguismo intenta aparentar “normalidad” en el cementerio de Granada

Cuevas expresó que este sábado una patrullas de la PO estaba frente al Cementerio Periférico y tenía una corona azul y blanco en la tina, “no me extrañaría que abusivamente la hayan tomado de una tumba o se la hayan quitado a alguien”.

En Nueva Guinea quitaron coronas

Mientras en Nueva Guinea se dio la captura de seis personas en el cementerio de esta localidad, entre estas el profesor y concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Omar Sánchez Martínez, Jasson Amador, Jerónimo Guzmán Amador, Galo Daykeneth Suárez, y otros dos cuyos nombres no pudieron obtenerse.

Todos fueron arrestados cuando llegaron al lugar a depositar ofrendas florales azul y blanco en las tumbas de sus seres queridos.

Según testigos, el hecho ocurrió el 2 de noviembre a las 11 de la mañana, cuando las familias de la localidad visitaban a sus difuntos en el cementerio municipal de Nueva Guinea, jurisdicción de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Lea además: Asesinados por la represión orteguista en Estelí no pudieron ser visitados por sus familiares

Hasta antes de su detención, el profesor siempre participó en las marchas contra el Gobierno en esa zona del país, y posteriormente se mantuvo activo en sus redes sociales denunciando arbitrariedades. Hasta el momento se desconoce si ya fueron liberados.

Otros secuestrados son Geomántica Baltodano, en Nagarote, y en Chichigalpa Juan Corea, Ronald Pérez y dos personas más.

En Condega fue capturada Oneydi Lira Castillo y en Jinotepe Geovanny Arévalo.

En el campo santo de Estelí la situación no fue diferente, capturaron a una persona que aún no está identificada, por pintar la bóveda de su familiar en azul y blanco.

Lea: Policía Orteguista detiene a tres manifestantes en Santa Lucía, Boaco

Mientras orteguistas se dieron la tarea de revisar tumba por tumba para identificar a quiénes llevaban arreglos florales alusivos a la Bandera de Nicaragua. “Ni en los cementerios nada está normal”, agregó Cuevas de la CPDH.

Policía Orteguista de caza

La Policía Orteguista destaca en su página Web que hizo presencia en los diferentes cementerios del país “para resguardar el orden y regular el tránsito”, pero no hace referencia al despliegue desproporcionado de antimotines en los campos santos. El régimen de Ortega no se quedó solo con la militarización de los panteones, sino que mandó a sus estructuras políticas a plantarse bajo toldos en los diferentes cementerios con banderas rojinegra. “Ellos (sandinistas) hicieron lo que quisieron como siempre, colocaron sus banderas del partido y nadie les dijo nada. El colmo es que a nosotros no nos dejen honrar a nuestros seres queridos a como queramos”, dijo un poblador. Previo a la militarización de los cementerios en redes sociales corrió un mensaje entre las turbas que no habían que dejar solo los cementerios porque “los golpistas llegarían con banderas azul y blanco”.