" " Madre denuncia sospecha de envenenamiento a su hijo en La Modelo

Delia Antonia Valdivia Blandón, madre del preso político, Kitzel Pérez Valdivia, de 22 años, denunció que sospecha que en el Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro”, ubicado en Tipitapa están envenenando a su hijo a través de la comida y la falta de agua potable para ingerir.

Pérez Valdivia está siendo procesado junto a su hermano Kevin Pérez Valdivia, David Alejandro Ortez Rivera, de doble nacionalidad nica-costarricense, Roban Scott Ruiz Centeno y Tobias Rafael Gadea Fonseca acusados de exposición y abandono de personas en perjuicio de cinco miembros de la policía orteguista en Estelí.

El viernes pasado la denunciante logró ver a su hijo en el Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, ante la titular Alia Dominga Ampié, donde se lleva la causa y este le contó lo mal que se sentía y lo observó deshidratado.

“Me dijo que tiene varios días con diarrea, dolor de estómago, vómito, calambres en los pies y manos y que en la comida le echan vidrio molido y pedacitos de metal. Esto es inhumano y la menos me deberían de autorizar llevarlo al médico privado, porque mi hijo se está muriendo y ellos no hacen nada”, dijo la madre.

Delia Valdivia también denunció que en el sistema no hay agua potable, porque la que hay es sucia y no le quieren recibir el galón de agua los días de paquetería. Según la denunciante hay otros reos con los mismos síntomas, pero no denuncian por miedo. En el caso de su otro hijo Kevin Pérez, dice que tiene tres costillas con fisuras, desde que la policía orteguista lo capturó y golpeo el 29 de septiembre y aún no lo llevan a medicina legal.

Otras denuncias

Familiares de otros presos políticos han denunciado ante organismos de derechos humanos, casos de torturas contra sus hijos y esposos en las celdas de El Chipote, Sistema penitenciario y Distritos policiales.

El caso más reciente de agresión y tortura se dio hace 15 días en la cárcel de mujeres La Esperanza, donde las reclusas denunciaron que fueron golpeadas por custodias vestidos de negros.

Familiares de los reos políticos de Estelí se apostan frente a los juzgados de Managua en espera de noticias de sus hijos. Afirman que el 8 de noviembre tienen entrega de paquetería y si no la reciben es en represalia a sus denuncias.