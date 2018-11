" " ¿Pedir permiso para marchar?

El legalismo fundamentalista beneficia al orteguismo. Si a usted lo detiene un policía, ¿qué hace? Sencillo; se detiene, y con ello no legitima los crímenes contra el pueblo ni legitima la dictadura. Si requiere un pasaporte o una atención médica, acude a Migración o al Minsa y cumple un procedimiento administrativo; eso no legitima los crímenes ni legitima la dictadura. Simplemente constituyen actos administrativos obligatorios establecidos en normativas sin que en el fondo de nuestras convicciones signifiquen legitimar la dictadura.

El derecho a reunión pacífica no requiere previa autorización, pero el derecho a movilización pública según la Constitución Política, artículos 53 y 54, estará regulado por ley; en este caso, por disposiciones reglamentarias de la ley orgánica policial. Independientemente de nuestras reservas y disgustos por la degradación moral de las autoridades administrativas, es necesario cumplir los procedimientos hasta donde sea necesario u obligatorio, más allá de nuestras inconformidades, ya que no debemos renunciar a los derechos que como ciudadanos nos corresponden y no debemos renunciar a movilizarnos autoinhibiéndonos de marchar por no solicitar un permiso.

La Alianza, la UNAB o quien corresponda deben convocar a una marcha nacional solicitando el permiso correspondiente. Debe hacerse aunque nos disguste a todos para arrebatarle el argumento al régimen, en vez de estar cívicamente paralizados desde que se agruparon en lo que supone ser un solo bloque ciudadano.

La inmovilidad popular beneficia al orteguismo, el fundamentalismo irracional también. En esta lucha cívica requerimos de estrategias funcionales y si ello implica cumplir procedimientos incluso a capricho del dictador es preferible actuar en vez de seguir paralizados.

Si un secuestrador te lleva agua, ¿mueres de sed pensando que si la aceptas lo legitimas o la bebes para seguir luchando contra el propio secuestrador? Y si tenemos una pistola en la cabeza y un ladrón exige la cartera, significa que al entregarle tu billetera, ¿legitimas el robo o legitimas al delincuente? En ninguna manera.

El pueblo urge las mejores condiciones para marchar cívicamente. Quienes dirigen la ruta cívica deben entender que un paso a los lados es necesario para dar muchos pasos hacia adelante. Soliciten cuanto antes el bendito permiso para marchar y quitémosle el argumento a la dictadura. Les ha tomado semanas reaccionar ante un dilema que nunca debió dejar enfriar la efervescente disposición movilizativa del pueblo. Hay que estar mas abiertos a las sugerencias para la lucha incluso cuando provengan de quienes algunos consideren “peligrosa competencia.

Marchemos por la libertad de los presos políticos y por la libertad para Nicaragua.

El autor es consultor jurídico y analista político.