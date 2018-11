" " María Celeste Arrarás nomina a presentadora nicaragüense con discapacidad para la revista People

La presentadora de televisión nicaragüense Daisy Picky Báez está nominada para estar en la lista de las 25 mujeres más poderosas de 2019, de la revista People en español. La presentadora de Al Rojo Vivo, María Celeste Arrarás, la nombró como su ahijada en la nueva edición de la revista.

Cada año, People elige a las 25 mujeres más poderosas. Para la próxima edición, la revista ha decidido incluir a una mujer con una historia de superación personal en la lista. Han sido seleccionadas cinco mujeres por cinco celebridades que forman parte de la lista 2018. Se trata de una competencia donde votarán los lectores.

“Que María Celeste me haya elegido es realmente maravilloso. Ella es sin duda una de las periodistas más exitosas de Estados Unidos y América Latina, y lograr su reconocimiento a mi trabajo y motivación es algo que excede mis expectativas y todo un sueño hecho realidad que me impulsa a seguir luchando”, expresa Picky como le dicen sus amigos y familia por cariño.

Daisy Picky Báez tiene 31 años y nació con una atrofia motora que afecta los nervios de las manos y los pies. “Mi enfermedad es genética, es una atrofia motora que daña las terminaciones nerviosas de las manos y de los pies. La cual afecta el movimiento y el desplazamiento”, comenta.

Sonriente Picky comenta que no hay nada mejor que hacer lo que uno le guste. “Todos tenemos problemas y miedos, pero no podemos dejar que eso nos impida hacer lo que queremos, nacemos con el no, busquemos el sí, nada perdemos”, expresó.

En enero a votar

Cinco mujeres famosas: María Celeste Arrarás, Francisca Lachapel, Dayanara Torres, Karol G y Geraldine Bazán nominaron a sus ahijadas con diferentes historias de vida.

En agosto de 2017, Telemundo realizó un reportaje sobre Picky Báez, mostrándola como una mujer que, a pesar de su discapacidad ha logrado sus sueños. En esa visita, no pudo conocer a María Celeste. Fue hasta en enero de 2018, que regresó a Telemundo precisamente como invitada de María Celeste.

“Nos enseña lo que es posible cuando creemos en nuestros sueños”, dijo María Celeste sobre Picky.

La votaciones para que la presentadora nicaragüense forme parte de la lista de las 25 mujeres más poderosas comienzan en enero de 2019 y Báez desde ya dice estar agradecida con todo aquel que la apoye para seguir cumpliendo sus sueños. En enero puede votar en PeopleEnEspanol.com