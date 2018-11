" " Partidos "casi" por decir "sí" a las elecciones regionales con el mismo CSE

El Partido Conservador (PC), el indígena Yatama y Ciudadanos por la Libertad (CxL) siguen sin anunciar oficialmente si participarán en las elecciones regionales de la Costa Caribe, convocadas para el 3 de marzo de 2019. La decisión la informarán antes del 15 de noviembre, fecha establecida por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para inscribir las candidaturas, informaron directivos de esos partidos.

Los presidentes de Yatama y del PC, Nancy Elízabeth Henriquez y Alfredo César, respectivamente, explicaron vía telefónica, que esas organizaciones realizan estos días consultas entre sus bases y con el resto de la población en los municipios de la Costa Caribe, sobre si conviene ser parte de unos nuevos comicios donde el CSE sigue controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Monterrey da por hecho participación de CxL

En el caso de Ciudadanos por la Libertad, LA PRENSA no logró comunicarse con su presidenta, Kitty Monterrey ni con su primer vicepresidente, Óscar Sobalvarro, pues no respondieron las llamadas ni mensajes enviados. Sin embargo, en declaraciones que dio a Canal 12, Monterrey prácticamente dio por hecho la participación de CxL en las próximas elecciones regionales caribeñas.

“Probablemente vamos a participar. Ya concluimos todo el proceso de consulta (con la gente), y en el Caribe sí están claros que ellos desean ir a las elecciones regionales. No queremos decirlo todavía de una manera oficial porque estamos conversando con algunas personas de la Alianza (Cívica), sin embargo es lo más probable que vamos a participar porque tenemos que hacerlo”, dijo Monterrey.

CxL es parte de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que integran otras 43 organizaciones entre ellas la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que agrupa a campesinos, empresarios, productores, sociedad civil y estudiantes.

Diferentes sectores de la sociedad civil han rechazado las elecciones regionales de la Costa Caribe porque es parte de la campaña del régimen de Daniel Ortega por mostrar la imagen de que en Nicaragua la situación se ha normalizado, a pesar de que persiste la represión contra los ciudadanos que han participado en las protestas contra la dictadura.

La demanda de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la comunidad internacional y de otros sectores del país al régimen de Ortega es el adelanto de las elecciones nacionales, de legisladores y alcaldes con las regionales del Caribe en marzo de 2019.

Según Monterrey, CxL debe participar en las elecciones regionales ya convocadas para evitar perder la personería jurídica y asegurar un partido a la oposición agrupada en la Alianza Cívica, ya que aún se cree posible que el régimen acepte el adelanto de las elecciones nacionales.

“Lo que estamos haciendo es preservando una casilla que va a estar al servicio de la población”, dijo Monterrey.

Adelantar las elecciones nacionales fue propuesto por la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) como salida democrática a la grave crisis sociopolítica que, desde abril existe en Nicaragua y que deja al menos cuatrocientos muertos y cientos de presos políticos.

Ortega rechazó el adelanto de las elecciones y descartó las reformas electorales que prometió a la OEA, que estaría listas precisamente para los comicios de los consejos regionales de la Costa Caribe en 2019.

Otros en “consultas”

Henriquez y César, de Yatama y el Partido Conservador, por separado expresaron que al no haber reformas electorales el proceso de las regionales no les da confianza de que sea transparente sino que una vez más el CSE favorecería al FSLN. No obstante ambos políticos insistieron en que hasta finalizar la consulta con las comunidades caribeñas, en sus partidos determinarán si el rechazo a las elecciones persiste.

Sabemos que si vamos con el mismo Consejo Electoral no es una elecciones transparente, sabemos que ya tiene el Frente el montaje del ratón loco y todo el fraude, pero debemos esperar (saber) qué dice al final nuestra gente”. Nancy Elízabeth Henriquez, presidenta del partido Yatama

Sin observadores

El FSLN y sus aliados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Partido Indígena Regional Myatamaran, del legislador sandinista Osorno Coleman, son los que desde el inicio de la convocatoria aceptaron participar en las próximas elecciones regionales de la Costa Caribe.

A pesar de que ya el CSE nombró a los miembros de los Consejos Electorales Municipales (CEM), una de las fases importantes del proceso, los magistrados no informan si permitirán a observaciones nacionales e internacionales creíbles.

Alfredo César, presidente del PC, refirió que en su partido además del descontento de la población en la Costa Caribe, tomarán en cuenta el hecho “que no hay reformas al sistema electoral como fueron ofrecidas por el mismo gobierno y con la OEA y tampoco se dio la recomposición del CSE como se ha demandado”.