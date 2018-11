La tensa discusión entre Trump y un periodista de CNN tras la que la Casa Blanca suspendió la credencial al reportero

“CNN debería avergonzarse de que trabajes para ellos. Eres una persona terriblemente grosera. No deberías estar trabajando para CNN (…) cuando ustedes divulgan noticias falsas, algo que CNN hace bastante, ustedes son los enemigos del pueblo”.

Las frases anteriores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron parte de un tenso episodio ocurrido este miércoles durante una rueda de prensa en la que el mandatario ofreció su valoración sobre los resultados de las elecciones de mitad de período.

Las duras palabras de Trump iban dirigidas a Jim Acosta, un reportero de la cadena CNN que insistió en querer seguir haciendo preguntas después de que el presidente estadounidense le dio a entender que había concluido su turno y le pidió que se sentara.

White House aide grabs and tries to physically remove a microphone from CNN Correspondent Jim Acosta during a contentious exchange with President Trump at a news conference. https://t.co/jqIrScUeft pic.twitter.com/BUaaQDOoOF

Acosta le preguntaba al mandatario sobre por qué él decía que la caravana de migrantes procedentes de Centroamérica que se dirige hacia EE.UU. iba a “invadir” su país.

Horas más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, informó a través de su cuenta de Twitter la decisión de suspender la credencial de Acosta para acceder a la Casa Blanca hasta nuevo aviso.

“El presidente Trump cree en una prensa libre y espera y acoge preguntas difíciles sobre él y su gobierno. Sin embargo, jamás toleraremos que un reportero ponga sus manos sobre una mujer joven que solo intentaba hacer su trabaja como becaria de la Casa Blanca“, señaló Sanders en unos mensaje en Twitter.

“Esta conducta es totalmente inaceptable. También es totalmente irrespetuosa con los colegas reporteros no darles la oportunidad de hacer una pregunta”, agregó.

Aparentemente la funcionaria hacía referencia a los intentos frustrados de retirar el micrófono a Acosta, realizados por una joven que estaba encargada de esta tarea durante la rueda de prensa.

En la grabación de lo sucedido se ve como la joven realiza tres intentos de quitar el micrófono a Acosta pero éste la evade y la aparta poniendo una mano sobre su antebrazo mientras insiste en hacerle otras preguntas a Trump.

Acosta, por su parte, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que muestra el momento en el que alguien, a quien identifica como miembro del servicio secreto de la Casa Blanca, le pide que entregue su credencial.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R

— Jim Acosta (@Acosta) November 8, 2018