Estas son las nuevas vías alternas en el sector de Las Piedrecitas y el Siete Sur

En la recta final de la construcción del paso a desnivel en Las Piedrecitas y el avance de otro en el Siete Sur, la Alcaldía de Managua ha aumentado el perímetro de afectación, complicándose más el paso vehicular por la zona.

El cierre se ha prolongado hasta el empalme de la Cuesta El Plomo, costado norte del parque Las Piedrecitas, los antiguos juzgados de Nejapa y el costado norte de donde se empalma la Pista Suburbana con la Carretera Sur.

A juicio del ingeniero Otoniel Baltodano, fue una decisión desacertada poner en marcha obras en Las Piedrecitas al mismo tiempo que en el Siete Sur, ya que en esta zona de la capital el volumen de tráfico es alto y además es utilizado por muchos camiones, que no pueden utilizar las rutas alternas por los estrechos radios de giro.

“Definitivamente ahí tuvo que haber una planificación de tal manera de que fuera gradual y escalonado el cierre de vías, no al mismo tiempo. Creo que fue una decisión precipitada hacerlo, seguro que influyó la presión de entregar un proyecto en la fecha que ya todo mundo conoce, que es el 30 de noviembre (en el caso de Las Piedrecitas)”, analizó Baltodano.

Ante el cierre de la intersección de Las Piedrecitas y el Siete Sur, las rastras que vienen de la Carretera Nueva a León deben utilizar la Cuesta El Plomo, un punto rojo de accidentes según la Policía Orteguista.

Falta de mantenimiento

Antes que iniciaran las obras en ambos puntos, la comuna mejoró las rutas de desvíos, pero pasó el tiempo y se le olvidó darle mantenimiento a la desgastada capa de rodamiento, afectando más la circulación.

Es por ello que a finales de octubre el ingeniero Agustín Jarquín Anaya envió una carta a las autoridades municipales, exponiendo la necesidad de mejorar las calles. No hubo respuesta.

Luego de la inauguración

La Alcaldía de Managua mantiene que el 30 de noviembre se inaugurará el paso a desnivel en Las Piedrecitas, pero hasta que no estén finalizadas las obras del Siete Sur no se verá mejora sustancial en la circulación vehicular en esta parte oeste de la capital. La municipalidad ha prometido el segundo proyecto para el primer trimestre del 2019, sin embargo hay sectores que no creen por los múltiples atrasos que ha tenido la empresa a cargo, la mexicana Facosa.