Despidos arbitrarios violan autonomía universitaria en Nicaragua

Con el despido injustificado del biólogo, Mauricio Álvarez Argüello, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) dejó en evidencia que ha perdido su autonomía y que está alineada completamente a las directrices del régimen gobernante en Nicaragua, una situación que deploran ex rectores de esa casa de estudios.

De acuerdo con el relato de Álvarez, al momento que lo echaron de la universidad no le dieron mayor explicación y solamente le entregaron una carta en la que se le comunica que por instrucciones de la rector Flor de María Valle cancelaron su contrato. Sin embargo, Álvarez refirió que su despido se debe a que se negó a firmar una carta en la que piden el traslado del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, y por no participar en las marchas en apoyo al partido gobernante.

Para el ex rector de la UNAN-León, Ernesto Medina, el despido de Álvarez es muy lamentable ya que este es un profesional con mucha experiencia y que difícilmente la universidad podrá recuperar profesionales como los que ha despedido y reemplazado por gente “políticamente confiable”.

Lea: UNAN-León despide a reconocido biólogo por negarse a firmar carta contra monseñor Silvio Báez

“Siempre fue un hombre incómodo para el sistema, de antes y de ahora, pero yo creo que eso es lo que debe ser un profesor universitario, un profesor universitario debe ser una persona crítica, inconforme y sobretodo dispuesto a mantener sus ideas frente a cualquiera y ese es Mauricio”, destacó Medina.

“No es propio de una auténtica universidad”

Por su parte, el doctor Carlos Tünnermann, quien también fue rector de esa alma mater, dijo que es inconcebible que se despidan personas con mucha experiencia por el simple hecho de no estar de acuerdo con el régimen gobernante.

“Es improcedente que en una universidad se hagan cartas y luego pretender que el personal de esa universidad firme bajo el apremio de que si no lo firman te despiden, como pasó con el doctor Álvarez Argüello, eso no es propio de una auténtica universidad, a no ser que esa universidad esté invadida totalmente por el partidarismo político… y eso sería la negación de su propia autonomía universitaria”, comentó Tünnermann.

Mientras tanto, el director del Foro de Educación y Desarrollo Humanos (FEDNH), Jorge Mendoza, señaló que el despido injustificado es violatorio de los derechos humanos del afectado y atenta contra la estabilidad laboral.

“Es una canallada lo que están haciendo porque (el despido) no solamente obedece al revanchismo

Constantes despidos en esa universidad

El pasado mes de agosto más de diez trabajadores de la UNAN-León, fueron despedidos sin ninguna justificación por las autoridades de dicha alma máter. En esa ocasión los perjudicados, señalaron que la carta de despido que recibieron solo les expresaron que la acción fue una orientación de Flor de María Valle, rectora de la universidad.

En septiembre los despidos continuaron, las autoridades echaron a Marcia Montes, quien tenía 20 años de trabajar en el Sistema de Biblioteca de UNAN León. Según Montes, fue despedida por negarse a formar parte de las actividades partidarias.