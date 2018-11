Drew Brees supera marca de Brett Favre y Saints siguen imparables

El mariscal de campo Drew Brees lanzó tres pases de anotación en la primera mitad del partido, pasando a Brett Favre para el segundo lugar en la lista de pases de touchdown, y los Saints de New Orleáns lograron su octava victoria consecutiva al superar a domicilio 14-51 a los Bengals de Cincinnati, este domingo en la jornada diez de la NFL.

