Héctor Rosales: “Pensé que me iban a matar”

A mediados de octubre Héctor Rosales fue salvajemente golpeado por cuatro sujetos en un aparente asalto. Pasó ocho días sin poder ingerir alimentos. El periodista de 34 años es originario de Masatepe y lleva 13 años en el oficio.

¿Qué querías ser cuando eras niño?

Doctor, para poder cuidar a mi abuela. Pero en 1998, cuando el huracán Mitch, descubrí que quería ser como los periodistas de ese entonces.

¿Hay un olor que asociés a tu infancia?

El olor a jazmín, siempre había en la casa de mi abuela.

¿Cuál fue el juguete preferido de tu niñez?

Un camioncito de madera, de los artesanos de Masaya.

¿Qué te pone nervioso?

La violencia.

¿En qué otra época te habría gustado nacer?

Me hubiera gustado conocer la Managua preterremoto del 72.

El último libro que leíste.

La otra cara de América, de Jorge Ramos. Por el contexto de la migración.

¿Mar o montaña?

Montaña.

¿Perro o gato?

Ninguno (ríe). Me gustan los animales, pero convivir con ellos no.

¿Algún talento oculto?

Soy bueno a declamar. Y me encanta la poesía de Rubén Darío. En el colegio fui el mejor declamador a nivel departamental (Masaya).

¿Creés en Dios?

Soy supercatólico, muy mariano. En mi casa todos los años hacemos la Purísima y yo rezo todos los días.

¿Te has sentido cerca de morir?

Sí. Cuando me ocurrió el asalto pensé que me iban a matar.

¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?

Pensé en mis padres.

Si este fuera tu último día de vida, ¿en qué lo invertirías?

Me iría a Masatepe, para ver a mi familia y despedirme con una buena sopa de mondongo.

Un mensaje para los nicaragüenses.

Que tengamos confianza en Dios, que muy pronto Él hará lo posible para que Nicaragua retorne a la paz. Tengan fe, confianza y esperanza.

Lea: Los ataques al periodismo en tiempos de Daniel Ortega