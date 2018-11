Festival Teen Nicaragua | Ayling González dice extrañar a su padre

Ayling del Carmen González González se define como una persona sincera, independiente, carismática y directa.

Dice que de aquí en 15 años se visualiza como una mujer independiente, “desempeñándome en mi carrera Diplomacia en Relaciones Públicas, aportando al desarrollo de proyectos humanitarios, y si está en planes de Dios tener una familia”, expresa la representante de Boaco en el Festival Teen Nicaragua.

Actualmente tiene 17 años y está en cuarto año de secundaria en el Colegio Politécnico Rubén Darío.

Expresa que aunque la persona ideal no existe, busca “una amiga que sea sincera, humilde, con un corazón noble”, confiesa esta joven cuyo amor platónico es Pablo Alborán.

Sobre la situación que está pasando Nicaragua, dice que siempre ha tenido en cuenta que el tema de política es delicado, pero que se puede hablar respetando opiniones. “Dios sabe por qué pasan las cosas y en sus manos está nuestro país”.

¿A qué edad crees que las adolescentes pueden tener novio?

A los 16 años, siempre que lo sepan los padres, ya que de ahí comienza una nueva etapa de confianza y comunicación familiar.

¿Cuáles crees son los principales problemas que tiene Nicaragua y los jóvenes?

El desempleo es uno de los problemas más antiguos que sufre nuestro país y la situación actual ha venido a crear un alza de esta problemática.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

Mi primero y mayor deseo sería estar junto a mi papá siempre, porque desde los 3 años que no está conmigo. Él está fuera del país para poderme brindar una vida mejor.

¿Qué causas sociales te interesarían apoyar?

Trabajar con niños ha sido mi anhelo, poder aportar a que cumplan sus sueños, ya que hay muchos en nuestro país que dejan de estudiar y prepararse para poder aportar económicamente a sus hogares.

¿Qué tan importante es la belleza en una competencia como esta?

Los certámenes han venido rompiendo con los estereotipos que catalogaban a las mujeres solo como una figura escultural y belleza. Es importante lo que podemos aportar a nuestro entorno como seres humanos, pienso que una reina teen en este caso debe tener las cualidades esenciales aparte de la belleza, ya que llegará a ser ejemplo para las siguientes generaciones de adolescentes, y aprendernos a valorar no por el físico sino por la persona que somos.

Preguntas rápidas

Comida: Jalapeño de pollo.

Deporte: Voleibol.

Red social: Instagram,

Color favorito: Azul marino.

Película: El stand de los besos.

Materia de clase favorita: Química.

La clase no favorita: Economía.

No me gusta: Las mentiras y la impuntualidad.

Invitaría a mi cumpleaños: Familia y amigos.