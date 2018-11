Fuente musical y galerón del Oriental serán inaugurados por la Alcaldía de Managua con un año de retraso

La fuente musical instalada en el parque de La Paz y el galerón de abarrotes en el mercado Oriental, son dos obras que serán inauguradas el próximo mes pero que debieron estar listas en diciembre de 2017.

Ambos proyectos últimamente han sido exhibidos ampliamente por las autoridades de la Alcaldía de Managua a través de los medios de comunicación que controla el régimen de Daniel Ortega, utilizándolos para hablar de progreso y buscando contentar a los ciudadanos; pero no han explicado por qué serán finalizados un año después del previsto.

La falta de información ha sido una constante en la administración municipal del Orteguismo, primero con la exalcaldesa Daysi Torres y ahora con Reyna Rueda, ante los medios de comunicación y en el seno del Concejo Municipal.

De esto dan fe los concejales de la administración pasada y los actuales, quienes reciben información solo por medio de los informes trimestrales que se presentan con desfase.

“A nosotros casi no nos comunican nada, por eso nos abstenemos a veces de votar, y es que no votamos porque no sabemos de qué trata”, manifestó Santos Isidora López, concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), refiriéndose a las propuestas que suele presentar la alcaldesa como punto vario en la agenda para que no se sepa con anticipación de qué tratan.

Expertos en municipalismo han señalado en reiteradas ocasiones que la falta de información ante los concejales y medios de comunicación, compromete la transparencia de toda institución.

De cuando inició

La construcción de la fuente musical en el parque de La Paz empezó en agosto de 2017. Los trabajos se enmarcaron en la rehabilitación de este sitio que representa el fin de la última guerra civil vivida en el país.

Las obras del galerón de los abarrotes en el mercado Oriental inició en junio de 2017, después que un incendio consumió 6,300 metros cuadrados.