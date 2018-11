Zona de Strikes: Jonathan Loáisiga entre novatos a impactar en el 2019

Un día después de que el sitio especializado juzgar talento y elaborar proyecciones sobre atletas, Fangraphs, ubicara al nicaragüense Jonathan Loáisiga como el mejor prospecto de los Yanquis, el experto de MLB.com Jonathan Mayo, afirma que no hay que perderlo de vista entre los mejores novatos para el 2019.

Mayo es una de las firmas más respetadas en el análisis del material de chavalos de Ligas Menores, tanto así, que cuando publicó sus pronósticos respecto a los mejores novatos para el 2018 (lo hizo el 17 de noviembre del 2017), anticipó que los tres novatos de mayor impacto en la Liga Nacional serían Ronald Acuña, Lewis Bronson y Walker Buehler. La pegó en dos de tres.

Pero el asunto no es adivinar. Es proyectar con base en lo observado y los conocimientos adquiridos. Mayo elabora sus trabajos porque da seguimiento in situ a las Ligas Menores, pero no puede controlar lesiones, temores y otros factores que inciden en el desarrollo o estancamiento de un jugador en su ruta hacia las Grandes Ligas.

Para el 2019, señala que el mejor prospecto de la Liga Americana será Vladimir Guerrero Jr., considerado por muchos el prospecto número uno del beisbol. Hijo de papá, con todo el equipaje para convertirse en estrella. Guerrero es jardinero de los Azulejos y ha quemado las ligas por donde ha pasado.

Mayo menciona luego a Josh James, lanzador de los Astros; Danny Jansen, receptor de Toronto; Eloy Jiménez, outfielder de los Medias Blancas y Kyle Tucker, jardinero de Houston. Esos son los cinco mejores para él o los que podrían registrar el mejor desempeño en el 2019.

Luego señala que “no hay que perder de vista al tirador Jonathan Loáisiga de los Yanquis”, cuyo acelerado paso por las Ligas Menores, ha levantado muchas cejas y se espera que se establezca en la temporada próxima.

Como decíamos ayer -y no es parafraseando a San Francisco Javier- la ubicación de un joven como mejor prospecto, no es un pasaporte al éxito. La historia está llena de jugadores que han despertado gran entusiasmo y no logran convertirse en estrellas por una diversidad de razones.

No hay que ir muy largo para comprender que también hay desiluciones. David Green fue considerado el mejor prospecto, no de su equipo, sino del beisbol. Y ustedes conocen la historia. Lo mismo pasó con Gonzalo López, bien calificado en Atlanta, pero no pudo ir más allá de Clase A.

Los expertos consideran que Loáisiga tiene todo el talento para ser un jugador con una carrera importante en las Grandes Ligas. Ahora falta que lo pruebe. Y como todos sabemos, lo esencial será que se mantenga saludable y que aproveche las oportunidades en un equipo que tiene siempre altas expectativas.

Sigue a Edgard Rodríguez en Twitter: @EdRod16