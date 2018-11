Cuatro jóvenes nicaragüenses en el exilio luchan todos los días por un futuro mejor

En un par de maletas se llevaron parte de su vida. Todos sabían hacia dónde iban, pero no cómo este lugar los recibiría. Iban con miedo. Tristes. Atrás dejaban a su familia, amigos, dejaban todo en busca de algo mejor…

A raíz de la crisis que vive desde abril el país, causada por la represión orteguista, miles de nicaragüenses han emigrado al exterior. Entre esos nicas que partieron están: Katering Medina, Edson Bonilla, Sergio Rodríguez y Miguel Pérez.

“Estaba en depresión. Por la situación del país la empresa en la que trabajaba tomó la decisión de hacer recorte de personal y tenía entendido que pronto cerraría”, expresa Katering Medina, finalista de Miss Nicaragua 2017 y top 10 de Miss Asia Pacífico Internacional.

Al respecto, revela Medina, habló con sus padres que se iría unas semanas a casa de su abuela en Costa Rica. “De verdad me sentía tan mal por lo que pasaba. Todos los días lloraba en mi empleo, temía demasiado y quise irme por unos días con la ilusión que cuando regresara las cosas iban a estar mejor, pero desgraciadamente las cosas en mi país empeoraron, hasta el punto que no pude regresarme porque en la frontera no estaban dejando pasar a nadie”, cuenta Medina.

Por su lado, el periodista y presentador de Primera Hora, Sergio Rodríguez, dice que no se sintió deprimido, pero sí amenazado. “Desde que decidí renunciar a Canal 2 recibí muchas amenazas a través de la redes sociales, por el simple hecho de apoyar a los estudiantes. La inseguridad fue uno de los grandes motivos por los que dejé mi país”, refiere.

Otro que por su seguridad, la situación del país, pero sobre todo por un mejor futuro decidió emigrar es el entrenador fitness y modelo Edson Bonilla.

“Extraño a mi familia, sobre todo a mi hija. Esto es lo más duro de emigrar, la parte emocional”, exterioriza Bonilla.

El estilista y bailarín del Tepenahuatl, Miguel Pérez, trabajaba para el matutino Primera Hora arreglando a los presentadores y también a Lucía Pineda y Verónica Chávez del canal 100% Noticias.

Mi trabajo en ambos medios antes de la crisis era manejable y no resultaba un riesgo para mí, pero después del 18 de abril todo cambió, me vi expuesto. El ambiente era tenso en Canal 2, ya que me acusaban de filtrar información a la gente de 100%. Tuve que cambiar mi rutina, andaba dos camisas conmigo, una para cada canal”, expresa este joven que por temor decidió renunciar.

El día que fue a traer su liquidación a Canal 2 fue decisivo. Se fue a comer fritanga con sus amigos por la zona de Rubenia, cuando recibió una llamada. “Me llamó un amigo, una fuente muy confiable para mí, que trabajaba en Canal 2 y trabaja muy de cerca con la Chayo, diciéndome dónde estaba y qué estaba haciendo. Que tenía información que atacarían ese sector y que me fuera lo más rápido”, recuerda.

Pérez le hizo caso y al salir encontró como a veinte motorizados armados, por lo que ese viernes decidió quedarse a dormir en la casa de un amigo ahí cerca. Tiempo después comenzaron las detonaciones. En la madrugada del sábado 2 de junio amaneció muerto y quemado el ciudadano estadounidense Sixto Henry Vera en ese sector.

Siempre hablan de Nicaragua

Como la historia de estos cuatro jóvenes hay muchas. “Cuando vine a Costa Rica estuve en un grupo de apoyo llamado Nicaragüenses en Costa Rica, ahí ayudamos a muchos nicas a obtener refugio en el país. Visitamos medios de comunicación y dábamos a conocer la problemática que estaba sufriendo Nicaragua”, recuerda Medina.

Rodríguez, por su parte, manifestó que “a todo lugar que voy hablo de Nicaragua y de los problemas que estamos pasando. Las dificultades, el número de muertos, las violaciones a los derechos humanos. Es muy importante que hablemos en el extranjero, que más gente conozca lo que vivimos, esa ha sido mi principal tarea desde que dejé mi tierra”.

Las redes sociales también han sido un factor importante en esta lucha, por esa razón, Bonilla dice que cada vez que puede las usa para dar a conocer al mundo las arbitrariedades que ocurren en el país.

“Al principio de la crisis mantuve un perfil bajo por mi familia, pero por los principios y valores que me inculcó mi madre no podía ser indiferente e indolente. Ningún trabajo puede comprar tu dignidad, como bailarín de danza folclórica he expresado mi sentir en diferentes actividades para recaudar fondos para Nicaragua”, revela por su lado Miguel Pérez.

Nada es fácil, pero tampoco imposible

¿Qué están haciendo estos jóvenes ahora? Katering actualmente vive en San José, trabaja como modelo y en conjunto con otros nicas emprendieron un negocio: “No ha sido fácil, pero nadie me dijo que lo sería. Aquí nadie te conoce y te toca ir tocando puertas, muchas se abren, pero la gran mayoría se cierran”.

Bonilla, Rodríguez y Pérez residen en Estados Unidos. “Estoy estudiando un curso de inglés, pronto quiero entrar a la universidad otra vez para continuar preparándome en mi carrera de Comunicación Social. Mi vida aquí no tiene nada que ver con la de Nicaragua, pero sigo preparándome para regresar a la televisión, ya sea en Nicaragua o iniciar mi camino aquí en Estados Unidos, como lo han hecho otros compatriotas nicaragüenses”, dice Rodríguez.

Bonilla, en tanto, expresa que está trabajando como entrenador fitness: “Es lo que hacía en mi país, pero solo es por un momento, por ahora estoy abriéndome puertas acá en Estados Unidos”.

Pérez expresa que “todos los que venimos a este país (EE. UU.) nos ha tocado trabajar en diferentes áreas y enfrentarse a los riesgos que eso conlleva. Gente que te quiere explotar, que no te paga lo que es o a veces no te quiere pagar por el trabajo que haces”.

Asimismo, destaca que “los nicas en el exterior nos destacamos por ser trabajadores, honestos y sencillos”.

Este cuarteto dice extrañar su casa, su familia, su comida… y esperan que todo mejore pronto, para volver a empacar ese par de maletas y regresar a Nicaragua, a una Nicaragua libre.