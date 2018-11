Festival Teen Nicaragua | Layza Samantha Guillén quiere ser una voz para Nicaragua

Layza Samantha Guillén Zamora representa a Rivas y se define como una joven emprendedora, carismática, segura, decidida y empática.

Esta joven de 17 años está en quinto año de secundaria en el Colegio José Dolores Estrada.

Dice que “el gimnasio me ha dado el toque de disciplina. Las clases de guitarra, ajedrez, lectura, las pinturas y el jazz son mi mejor forma de sacar mi estrés”. De aquí a 15 años se ve como una mujer exitosa, reconocida positivamente en la sociedad.

Para esta joven su amiga ideal es alguien trabajadora, emprendedora, carismática, humilde y fortaleza hecha mujer, expresa Layza, para quien su amor platónico es Tom Cruise.

Sobre la situación que está pasando Nicaragua cree que es desgarradora, “pero estamos hechos de vigor y gloria, y que superaremos esta mancha en nuestra bandera”.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

No creo que deba de haber una edad estipulada. Estás lista cuando sos lo suficiente madurez, paciencia, tolerancia, comunicación y respeto. Definitivamente una madre o un padre tiene todo el derecho a saber si tenés novio, al final ellos quieren nuestro bien.

¿Cuál crees que son los principales problemas que afrontan Nicaragua y los jóvenes?

La soberbia y la ambición de poder es el principal y actual problema en nuestro país. Nosotros como jóvenes somos mal vistos por levantar nuestra voz para gritar por una Nicaragua libre. Es triste que defender a nuestros hermanos sea considerado un delito.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

No deseo cambiar, quitar o poner. Confío en que Dios nos ayude a dejar todo donde debe de estar y a como debe ser.

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

Desde que aprendí a leer y escribir transmití ese conocimiento a mi abuelita, quien no tuvo la oportunidad de superarse académicamente y la satisfacción fue tan enorme que me motivó a verlo en otras personas. He deseado desde niña iniciar una jornada de alfabetización.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

La belleza es importante en certámenes como este, pero el concurso Festival Teen Nicaragua no enfoca su lente únicamente en la belleza física, se enfoca en una belleza completa, intelectual, carismática y espontánea de cada candidata.

Preguntas rápidas

Comida: sopa de queso.

Deporte: gimnasio y ajedrez.

Red social: Snapchat.

Color favorito: gris.

Película: La cabaña.

Materia de clase favorita: Filosofía y música.

La clase no favorita: Matemática.

No me gusta: que traten mal a los ancianos y fumen cerca de mí.

Invitaría a mi cumpleaños: Lana del Rey.