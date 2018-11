Miembro del Movimiento Campesino fue secuestrado de un taxi por paramilitares

Paramilitares que se desplazaban en tres motocicletas y una camioneta fueron quienes el miércoles interceptaron un taxi en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) y sacaron violentamente al dirigente del Movimiento Campesino, Mario Lener Fonseca Díaz, quien durante la Mesa de Diálogo fungió como asesor de Medardo Mairena, preso político del orteguismo.

Este jueves su hermano Saúl Fonseca confirmó que este está detenido en el Chipote.

La Fiscalía pretende inculpar al dirigente anticanal de El Tule, Río San Juan, junto al presidente de Hagamos Democracia, Luciano García, por los delitos de financiamiento al terrorismo y crimen organizado cuya causa está radicada en el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias. El titular de dicho juzgado, Henry Morales, desde el 29 de octubre había ordenado captura y allanamiento en contra de ambos.

Este caso está relacionado con el ataque en Morrito, Río San Juan, ocurrido a principio de julio cuando fueron asesinadas seis personas, entre ellas cuatro agentes policiales. En esa ocasión, un grupo de autoconvocados pretendía impulsar una marcha contra el orteguismo cuando aparecieron fuerzas paramilitares, que además de atacar a los que marchaban, abrieron fuego contra la Alcaldía local, donde se encontraban los agentes policiales fallecidos, según denuncias posteriores al hecho por parte de sobrevivientes.

Días después del suceso, el régimen ordenó la captura de dos líderes campesinos y ahora intentan involucrar a Fonseca y a García.

“Mi hermano no es ningún terrorista”, aseguró Saúl Fonseca, quien recordó que su hermano al igual que miles de campesinos desde hace cinco años lucha “sin colores políticos” contra el proyecto del Gran Canal Interoceánico, que el régimen prometió construir de la mano de un empresario chino y para lo cual ordenó aprobar una ley que permite, entre otra acciones, confiscar tierra a los campesinos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de sus cuentas de Twitter demandaron conocer la situación del arresto arbitrario del líder anticanal.

“El arresto del líder campesino Mario Lener Fonseca Díaz se produce en el mismo contexto de ilegalidad y arbitrariedad que caracteriza a las detenciones contra cientos de manifestantes, tras el inicio de las protestas en Nicaragua el 18 de abril”, expresó la CIDH mediante su cuenta de Twitter, y recuerda que Fonseca es beneficiario de medidas cautelares desde octubre pasado.

Mientras este jueves Oacnudh urgió al Estado de Nicaragua dar a conocer paradero de Fonseca e “informar sobre las razones de esta detención, permitir el acceso a un abogado sin dilaciones, y proceder a la liberación de Mario Lener Fonseca de confirmarse el irrespeto de normas nacionales e internacionales en su detención”.

Asimismo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco utilizaron las redes sociales para exigir su libertad: “El secuestro de Lener es otra acción más para reprimir y contener la lucha cívica de los y las nicaragüenses. ¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!”.

También van contra García

Por su parte, Luciano García, desde el exilio, confirmó que hay una orden de captura en su contra y que la Policía Orteguista ya ha llegado a verificar la dirección de su casa.

“Es una acusación falsa infundada, eso no tiene ni pie ni cabeza, ellos están tratando de criminalizar a todas las organizaciones que hemos trabajado con la sociedad civil, como el Movimiento Campesino, nosotros hacemos marchas, protestamos de manera cívica, nosotros pedimos el diálogo, nosotros nunca hemos estado promoviendo ni siquiera un tranque, nunca me movilicé a un tranque, nosotros ni siquiera enviamos comida a un tranque, no somos financiadores de absolutamente nada que vaya en contra de la ley”, afirmó García.

“Y que quede claro, lo que están haciendo en mi contra es porque saben que soy un opositor de toda la vida y porque saben que yo he estado al frente de manera honesta y correcta de toda la lucha en contra de la dictadura”, expuso García, quien consideró que el régimen sigue buscando culpables, para lo cual trata de inculpar a gente inocente.

García dijo que lo vinculan con Fonseca “porque saben que hemos sido amigos, que hemos trabajado con ellos en el fortalecimiento institucional”.

Fuera de lugar

En la segunda audiencia del juicio oral y público que es ventilado en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio contra los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, la Fiscalía pretendió modificar la acusación acumulando esa causa del Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencia con la del Juzgado Noveno.

Esto fue calificado por el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, como “fuera de lugar” pues ocurre cuando ya se realiza el juicio.

A criterio de Montenegro, esto lo pretende concretar la Fiscalía porque cuenta con dos casos débiles y al acumular los dos casos intenta hacer creer que hay un grupo organizado debidamente estructurado. El juez se pronunciará el lunes, cuando continúa el juicio.