“Esperar que el cambio venga por la presión de Estados Unidos, es ser muy iluso”, afirma politólogo de la Universidad Internacional de Florida

La ruta por la que lleva a Nicaragua el régimen de Daniel Ortega es la radicalización y consolidación del sistema autoritario que logró imponer gradualmente desde que retornó al poder en 2007, una situación en la que por ahora no se vislumbra una salida o transición negociada debido al control que ejerce Ortega a través de la militarización de la Policía y los grupos paramilitares, valoró el doctor Eduardo Gamarra, profesor boliviano de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), al analizar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado.

“(Daniel) Ortega piensa que ha ganado y se ha consolidado de cara a la oposición porque ya no hay manifestaciones grandes en las calles y sigue controlando la institucionalidad del país, tiene controlada y amenazada a la oposición, y sobre todo, no existe la remota posibilidad de que la comunidad internacional influya a través de sus organismos multilaterales, (porque) no tiene la capacidad para influir en el proceso político de Nicaragua”, dijo el experto.

Lea además: Cuba exporta su modelo represor a la región

Estados Unidos ha anunciado la ampliación de sanciones para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a esas sanciones podrían sumarse otros países de la región y de la Unión Europea.

“Imponiendo sanciones, limitando sus acciones en el DR-Cafta, y ejerciendo otras sanciones económicas va a limitar y a crear una situación en Nicaragua que puede ser similar a la de otros países, y al final, el verdadero peso de sanciones y presiones caen en la población. El éxodo venezolano es un gran ejemplo de lo que puede suceder. Lo peor es que estos gobiernos a pesar de la presión internacional y de disidencia interna tienden a durar mucho tiempo, no es fácil salir de ellos”, indicó el experto.

Para el académico de FIU, salir de Daniel Ortega, dependerá de los nicaragüenses. “Creo que esperar que el cambio venga de la presión de Estados Unidos, es ser muy iluso”, acotó.

Le puede interesar: Estados Unidos: La troika de Ortega, Maduro y los Castro caerá

“Si hablamos de Estados Unidos, tampoco; y si hablamos de otros países de la región no tienen ni la voluntad ni la capacidad política para influir sobre Daniel Ortega, o bien para que libere a los presos políticos, para que democratice el país o para que se vaya (del poder), de manera que salir de Daniel Ortega no será fácil”, aseveró el académico al analizar la cruda realidad que vive el país centroamericano.

Además consideró que a través de esos grupos que Ortega moviliza, aunque minoritarios, son capaces de hacer mucho daño, un escenario que se ha presentado en otros países como Venezuela, donde los índices de apoyo al régimen son bajos, pero han logrado consolidarse a través de la represión.

Lea también: Estados Unidos prepara más sanciones para Nicaragua

En Nicaragua la represión de la dictadura ha dejado un saldo superior a los 500 muertos, más de tres mil heridos y centenares de presos políticos, según organismos de derechos humanos.

El candado de Daniel Ortega

A juicio del politólogo, el proyecto de Ortega ha sido utilizar la vía democrática para imponer su esquema autoritario a través de la Policía Orteguista, una institución que antes gozaba de confianza de la ciudadanía y era reconocida en la región porque Nicaragua era el país más seguro.

Lea también: Cuánta deuda tiene Venezuela y cómo afecta a su posible recuperación económica

“Yo creo que Ortega está repitiendo el sistema de Venezuela, inclusive lo está haciendo mejor porque lo está haciendo a través de un factor que ha sido importante para Nicaragua, la Policía, y (ahora) es una policía militarizada. Va a ser muy difícil que la oposición utilice la violencia para sacar a Ortega, y es muy difícil ganarle una elección porque ha diseñado las reglas del juego para ganarlas. Así es que no veo que cambie la situación en Nicaragua, al menos a corto plazo”, consideró el experto.

Puede leer: Nicaragua autoriza el ingreso de venezolanos al país sin necesidad de visa

El doctor Gamarra tiene un máster en ciencias políticas de la Universidad de Pittsburgh en 1987. Es profesor titular en el departamento de Política y relaciones internacionales en la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

Entre 1994 y 2007 se desempeñó como director del Centro Latinoamericano y del Caribe de FIU (LACC), y ha escrito varios libros.