Zona de Strikes: Victorias pierden peso para premio Cy Young - La Prensa

Las victorias o su búsqueda es lo que impulsa al atleta. Los lanzadores suben a la colina con la determinación de derrotar a su oponente y alzarse con el triunfo, pero de repente, ese éxito, al menos de forma individual, ha perdido la fuerza que solía tener.

Ha perdido la fuerza pero entre los analistas y votantes para el premio Cy Young. No entre los atletas. El objetivo es siempre ganar como equipo, pero el picher que logra la victoria siente una distinción especial, aunque sea producto de un esfuerzo colectivo.

El premio Cy Young fue establecido en 1956 por el comisionado Ford Frick, un año después de la muerte del legendario lanzador que tras 22 temporadas, ganó 511 juegos. Fue una forma de honrarlo a él y de paso reconocer al mejor tirador de cada año.

Y desde sus inicios, las victorias tuvieron un peso de gran consideración. Lo ganó Don Newcombe en ese 1956 con marca de 27-7 y 3.06, a pesar de que Warren Spahn y Whitey Ford tuvieron mejor efectividad y mejor frecuencia en ponches que Newcombe.

Hay casos simbólicos como el de Pete Vuckovich de Milwaukee en 1982. Permitió más hits (234) que los innings que lanzó (223.2) y casi dio el mismo número de bases (102) que de ponches (105), pero ganó 18 juegos, aunque tuvo 3.34 en efectividad y se llevó el premio.

Ese mismo año 1982, Dave Steib de Toronto ganó 17 partidos, con 3.25, pero fue cuarto en la votación, aunque tuvo un war de 7.7 mucho mejor que el 2.8 de Vuckovich. Pero las victorias era la categoría de más peso. Hoy todo eso ha cambiado, generando las habituales controversias.

Jacob deGrom de los Mets ha ganado su Cy Young con balance de 10-9, pero tuvo 1.70 en efectividad, con 269 ponches en 217 innings y un war de 9.6. Ha superado a Max Scherzer que terminó con 18-7 y 2.53, más 300 ponches en 220.2 episodios y 8.8 de war.

¿Fue injusto lo de deGrom? Tal vez no. El lanzador más dominante fue deGrom. A mí me gusta el picher ganador, visto esto como un valor intrínseco del propio tirador, pero es difícil medir ese asunto. ¿Y quién dice que deGrom no es ganador? Lo que pasa es que lo dejaron solo.

Las estadísticas, con excepción de las victorias, favorecen a deGrom. Así que ya no tienen el peso de antes.