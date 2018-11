Mickey Mouse cumple 90 años, aquí algunas curiosidades para celebrarlo

El 18 de noviembre de 1928, Mickey Mouse hizo su primera aparición en Steamboat Willie, por lo que este domingo cumplirá oficialmente 90 años. Queremos soplar con él las velas de la torta recordando algunas curiosidades de este icono tan querido por niños y mayores.

El nombre

Mickey Mouse iba a llamarse originalmente Mortimer, pero a Lilian, la esposa de Walt, el nombre le pareció demasiado pomposo.

En China es conocido como Mi Lao Shu, en Italia Topolino, en Suiza es Musse Pigg, en Lituania su nombre es Peliukas Mikis y le llaman Rato Mickey en portugués.

Voz

Solo cinco hombres han sido la voz oficial de Mickey:

Walt Disney

Jimmy MacDonald

Wayne Allwine

Bret Iwan

Chris Diamantopoulos

En España, el doblador actual es Arturo Mercado Jr.

Lea también: Encuentran cortometraje de Disney perdido hace 87 años

Evolución

Mickey ha experimentado varios cambios a lo largo de los años. Le pusieron guantes blancos en el corto animado When the Cat’s Away (1929) y pronunció sus primeras palabras, “¡Perritos calientes” en The Karnival Kid (1929). El público vio por primera vez a Mickey Mouse rediseñado en The Pointer (1939), supervisado por el animador Fred Moore. Lo más significativo fueron los ojos de Mickey, a los que se le dieron pupilas. En la década de 1950, a Mickey le pusieron cejas (La fiesta de Pluto, 1952) y adoptó una apariencia claramente “moderna” en los anuncios de televisión producidos por Disney en esa época.

1930

Se vende el primer producto licenciado de Disney, una libreta de Mickey Mouse.

1932

Walt Disney recibe uno de sus primeros premios Oscar, un premio especial por la creación de Mickey Mouse. En la imagen, Disney y su esposa en la ceremonia de entrega de galardones de ese año.

1933

Uno de los primeros artículos más famosos de Mickey Mouse fue un reloj fabricado por la compañía Ingersoll-Waterbury en 1933. Originalmente se vendió al precio de 3.75 dólares y después se rebajó a 2.95.

Puede leer: Bart Simpson ahora trabaja para Mickey Mouse: ¿qué consigue Disney con la compra de la división de entretenimiento de Fox?

23 de febrero 1935

Estreno en cines del primer corto animado de Mickey en color, The Band Concert, en 1935.

13 de noviembre 1940

Fantasía se estrena en los cines en 1940 e incluye la secuencia del Aprendiz de Brujo, considerado el papel más importante de Mickey.

17 de julio 1955

Disneyland Park abre sus puertas en Anaheim (California) y Mickey se convierte en el anfitrión principal del parque temático.

3 de octubre 1955

El Club de Mickey Mouse se emite por primera vez en el canal ABC con Mickey como epicentro del programa. En la imagen, el staff original.

1978

Mickey Mouse recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se convierte en el primer personaje de animación en ser galardonado con ella.