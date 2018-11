Naykel Niño: “Me encanta el look clásico y verme diferente a los demás”

Naykel Niño tiene 23 años y recientemente se coronó como Mr. Nicaragua 2017-2018. Es el primer blufileño en ganar este título en los 17 años que tiene este evento de realizarse. Mide 1.95 metros de altura, es atleta y modelo; estudia tercer año de Diplomacia y Relaciones Internacionales.

Si fuese un producto, ¿cuál crees que sería su eslogan?

El negro sensación (ríe).

¿Tu look favorito?

Me encanta el look clásico, me gusta verme diferente a los demás.

¿Sabes el porqué de tu nombre?

Por mi madrina, ella era la mejor amiga de mi mamá.

¿Qué querías ser de grande cuando eras niño?

Un atleta que represente a Nicaragua (corre en los 200 y 400 metros).

¿A qué personaje famoso invitarías a cenar?

A Will Smith. Él me inspira, es un gran motivador.

¿Sin cuál de tus cinco sentidos podrías vivir?

Sin hablar.

¿Qué superpoder te gustaría tener?

Ser invisible (ríe), siempre lo he dicho.

¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?

Estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado Dios.

¿Qué animal te gustaría ser?

Mono, son muy astutos.

Si dirigieras una película, ¿a qué género pertenecería?

Acción, tengo más esa actitud.

Algo que te ponga nervioso.

Las competencias.

Un deseo.

Que Nicaragua sea libre.

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?

Siempre he querido conocer Tailandia.

Si pudieras viajar en el tiempo, ¿iría al pasado o al futuro?

Al futuro, porque el pasado ya está hecho.

¿Proyectos como Mr. Nicaragua?

He hecho voluntariado en La Chureca que está por Ciudad Sandino y ahora pienso utilizar la plataforma en la que estoy para buscar aliados y llevar ayudar otro tipo de apoyo, no solo material, como ayuda médica (por ejemplo).