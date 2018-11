Se acabó fondo social para diputados de la Asamblea Nacional en Nicaragua

Los diputados no tendrán el dinero del fondo social el próximo año. Por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la directiva parlamentaria no asignó el fondo social en la propuesta del presupuesto de 2019 del poder legislativo, según fuentes legislativas y documentos oficiales.

Cada año los diputados recibían en concepto de fondo social más de 460 mil córdobas, que usaban discrecionalmente para dar becas de estudios y apoyar financieramente a organizaciones sin fines de lucro, iglesias, entre otras entidades, que en su mayoría están vinculadas a los partidos políticos.

En el Presupuesto 2018 este fondo aparecía en el reglón denominado fortalecimiento de programas comunitarios del presupuesto de la Asamblea Nacional.

Te puede interesar: El dictador Daniel Ortega destina más dinero para reprimir al pueblo

Sin embargo, en la propuesta del Presupuesto General de la República de 2019, lo asignado al Legislativo no contiene la partida para el fondo social. Tampoco se contempla en el dictamen del proyecto presupuestario elaborado por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, y que se encuentra en revisión en las bancadas parlamentarias, en su mayoría aliadas del orteguismo.

Walter Espinoza, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Alfredo César, del Partido Conservador (PC), refirieron —por separado— que oficialmente la junta directiva de la Asamblea no les ha informado que no recibirán el fondo social el próximo año.

“Hemos conocido que cortaron el fondo social debido a los problemas presupuestarios por la caída de la recaudación debido a la crisis sociopolítica, pero nada es oficial”, dijo Espinoza.

El PLC y el PC son considerados aliados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Lea además: Gustavo Porras recorta fondo social a los diputados

Cada año se destinaban unos 13 millones de córdobas como fondo social, dinero repartido entre los 91 diputados actualmente en funciones.

Directiva decide

Espinoza y César explicaron que el presupuesto de la Asamblea lo decide la directiva, y posteriormente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo lo incorpora en el proyecto presupuestario anual de operaciones del Estado.

La Ley Orgánica del Legislativo no establece que los diputados deben recibir dicho fondo social y usarlo discrecionalmente, por lo que la decisión de no darlo sería administrativa. “Si no está contemplado en el Presupuesto del 2019 y la mayoría del FSLN lo aprueba así, sería suficiente, porque la misma Asamblea Nacional estaría despojándose del fondo social para los diputados”, dijo César.

Le puede interesar: Centro de Ayuda al Consumidor exige auditar Fondo Social de Diputados

En 2018 no recibieron un trimestre

Los diputados no recibieron en 2018 una de las partidas presupuestadas como fondo social, debido a que el presidente de la Asamblea, el orteguista Gustavo Porras, decidió no entregar el monto correspondiente al último cuarto trimestre del año, que significó 10.61 millones de córdobas de manera total.

El fondo social se ha entregado en cuatro partidas: febrero, mayo, agosto y noviembre. Pero a finales de agosto pasado, Porras notificó a los legisladores que solo se les entregaría un tercer desembolso que sería el último del año.

Ese dinero que han dispuesto libremente los diputados ha sido cuestionado por organizaciones de la sociedad civil debido a la falta de transparencia con que se usaba. Aunque los funcionarios legislativos presentan informes al Ministerio de Hacienda del uso de los recursos, estos no los hacen públicos.

Presupuesto de la AN

La propuesta de Presupuesto para 2019 de la Asamblea Nacional es de 670.13 millones de córdobas, siendo apenas 1.17 por ciento menos de los recursos recibidos en el año en curso. El parlamento recibió 678.10 millones de córdobas en total en 2018. Fue una de las pocas instituciones que en la última reforma presupuestaria el régimen orteguista le aumentó sus fondos (5.85 millones de córdobas) a pesar de que se vio obligado a recortar drásticamente el Presupuesto General debido a la caída de las recaudaciones por la crisis sociopolítica actual.