Byron Rojas se declara listo para reconquistar título mundial

Contento y ansioso a la vez, así se encuentra el excampeón mundial nicaragüense Byron “el Gallito” Rojas (25-3-3, 11 KO) de cara a la pelea de título mundial con Knockout CP Freshmart (18-0, 7 KO), actual campeón de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el 28 de noviembre en Tailandia.

“Estoy listo, contento y ansioso porque esperé dos largos años por una nueva oportunidad mundial. Es el momento de probarme a mí mismo que soy un Byron mejorado, que cambió para bien y espero tener un buen resultado”, confesó Rojas.

En junio del 2016, Rojas y CP Freshmart se enfrentaron por el cetro de las 105 libras de la AMB que estaba en poder del nica y que terminó conquistando el tailandés por decisión unánime.

“Espero hacer bien las cosas, no pretendo desesperarme, hicimos un buen plan de trabajo. Guanteé con Román González, Carlos Buitrago, Cristofer Rosales y con varios boxeadores aficionados, estoy bien preparado”, agregó el pinolero.

Rojas tiene como entrenador a Wilmer Hernández, quien recientemente estuvo asistiendo en la esquina Luis Cortéz, entrenador del campeón pinolero Félix Alvarado.

¿SERÁ DIFERENTE?

Hace días se conoció que CP Freshmart incluyó en sus parrings al japonés Hiroto Kyoguchi, excampeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), a lo que Rojas respondió “no le intimidaba”.

“En cuanto a que trabajó con Hiroto no me intimida. Yo también entrené con campeones y excampeones”, ripostó Rojas.

Rojas asegura que le gustaría encontrarse a un CP Freshmart diferente al de hace dos años.

“Me gustaría encontrarme a un CP Freshmart diferente porque él me enredó por sus mañas y no por su calidad. Si me encontrara a un boxeador mejorado, sería favorable porque lo que quiero es pelear, ir a dar espectáculo, que fuera una pelea limpia”, afirmó el boxeador de origen matagalpino.

Sin embargo, Rojas agregó que también está listo de encontrarse con el mismo rival mañoso.

“Estoy preparado para lo que traiga. La reconcentración fue larga. Tengo la responsabilidad de ir a buscar la pelea, de presionar. Estoy preparado física y psicológicamente, tengo que darle duro y buscar el nocaut”, sentenció “El Gallito”.

LO INSPIRAN

Rojas aseguró tiene grandes motivaciones para este duelo.

“Viajar con mi papá significa motivación, él es alguien especial”, confesó Rojas.

Pero no solo su papá lo inspira, sino varios de sus compañeros ahora campeones.

“Ver coronarse a mis compañeros Cristofer y Félix es otra cosa que me inspira, tengo muchas ganas de ganar la pelea en Tailandia”, finalizó Rojas.

CUESTIÓN DE HORAS

El viaje a Tailandia de Rojas es cuestión de días, o incluso horas.

El sábado, el entrenador Hernández dijo que viajarían el jueves a Tailandia, pero este lunes explicó que podría adelantarse, pero aclaró que todo dependía de la visa.

Sobre el tema, Pablo Osuna, de Nica Boxing, promotora a la cual pertenece Rojas, explicó que el itinerario de vuelo del jueves era muy estresante, por lo que querían cambiarlo a este martes, sin embargo, la entrega de visas jugará un papel determinante para viajar este martes por la tarde o el jueves, en una hora por anunciar, como inicialmente estaba previsto.

Para CP Freshmart será la sexta defensa de su cetro mundial de las 105 libras de la AMB, y la tercera en el 2018.

De las cinco defensas exitosas, solo una ha sido por la vía el nocaut, contra el asiático Go Odaira.

CP ha realizado dos peleas este 2018.

CERCA DEL PESO

Este lunes, tras otra sesión de entrenamiento en el gimnasio Róger Deshón, ubicado en el barrio San Judas, Byron Rojas salió en 109 libras.

La pelea con CP Freshmart será para el pinolero Byron Rojas su segundo combate este 2018. Antes peleó contra Daniel Mendoza, de Chichigalpa, al que derrotó por la vía del nocaut.

