Festival Teen Nicaragua | María Joaquina Mendoza quiere educación de calidad

María Joaquina Mendoza Bonilla se define como tenaz, humilde y muy religiosa, y en su tiempo libre le gusta estar con la familia.

Esta chica de 15 años representa al municipio de El Viejo-Chinandega y dice que de aquí a 15 años se visualiza “en la plenitud de mi vida, ya una mujer madura y empoderada, tanto a nivel personal como profesional”.

Ella está en cuarto año de secundaria en el Instituto Parroquial Pbro. Emilio Santiago Chavarría y su amiga ideal es alguien humilde, honesta, sincera, respetuosa y leal.

Sobre la situación que está pasando Nicaragua expresa que es muy lamentable que nos afecta a todos los nicaragüenses, “tenemos que tener fe que con la ayuda de Dios y la Virgen vamos a salir adelante y ser lo suficientemente razonables para poder salir de esta crisis que atraviesa el país”.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

Considero que debemos tener nuestro primer novio cuando tengamos la madurez emocional, ya que a temprana edad somos vulnerables, y claro la comunicación con nuestros padres es fundamental para estar en armonía y paz en la familia.

¿Cuál crees que son los principales problemas que afrontan Nicaragua y los jóvenes?

El principal problema es la falta de educación de calidad, ya que no nos brindan las suficientes herramientas para ser profesionales competitivos.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

Ver a mi país en paz y progreso hacia una buena sociedad para una mejor calidad de vida. Tener mucha salud para cumplir mis metas y propósitos. Y por último erradicar todas las enfermedades que aún no tienen cura.

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

Me gustaría trabajar en programas de alimentación infantil para mejorar la calidad de vida y seguir apoyando la lucha contra el cáncer.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

En un certamen de belleza como su nombre lo dice, es importante la belleza física, pero como mujeres ejemplares debemos demostrar una belleza integral, ser bellas por dentro y por fuera.

¿Qué es lo más lindo de ser adolescente?

Lo más lindo es disfrutar de esta maravillosa etapa que solo se vive una vez.

Preguntas rápidas

Comida: indio viejo.

Deporte: boxeo.

Red social: Instagram.

Color favorito: dorado.

Película: Titanic.

Materia de clase favorita: Historia.

La clase no favorita: Física.

No me gusta: la mentira.

Invitaría a mi cumpleaños: Maluma.