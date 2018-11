Avanza juicio contra líderes campesinos en Nicaragua

Durante la cuarta sesión de juicio contra el líder campesino anticanal Medardo Mairena y Pedro Mena, el miércoles en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, pasaron a declarar siete testigos más, sumando 36 de más de 80 testigos propuestos por la Fiscalía en este proceso. Entre las personas que declararon el miércoles están oficiales de policía y médico forense.

A ambos campesinos los acusan de terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos, lesiones y daños en perjuicio de 23 víctimas, entre estas el Estado de Nicaragua, aunque la verdadera razón del proceso, según familiares y amigos, es la participación activa de estos contra el régimen de Daniel Ortega.

El Movimiento campesino que se opone a la concesión canalera en Nicaragua, surgió hace aproximadamente cinco años y han realizado múltiples marchas contra el régimen orteguista. Para la insurrección del 18 de abril en León y Managua, este sector no dudó en sumarse contra las reformas a la Ley del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social, por lo que el régimen se ha ensañado en contra de ellos.

Contradicciones

Entre las incidencias más relevantes de esta cuarta sesión de juicio, es que hubo contradicción entre los oficiales que practicaron la investigación de la escena del crimen, explicó el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, (CPDH) Julio Montenegro.

“Los oficiales que hicieron el levantamiento en la escena del crimen frente a la alcaldía de Morrito, Río San Juan, uno dice que el monte o maleza, medía unos 20 centímetros y otra oficial dice que media 1.5 metros de altura, entonces o no estuvo en la escena del crimen o está mintiendo”, dijo el abogado.

Otro hecho interesante es que la oficial dijo que había recogido el 10 por ciento de la evidencia y que esta corresponde a casquillos de fusiles AKA y que los recogió cerca de la alcaldía de Morrito.

“Esto refuerza la tesis que todos sabemos, que paramilitares disparaban contra la población en protesta desde las alcaldías municipales, las que ocupaban de cuartel, pero el fiscal al ver la importancia de las respuesta de la oficial para la defensa la volvió a interrogar para tratar de anular mis preguntas y protesté, porque no es legal, pero el juez no dio lugar ni quiso registrar la protesta”, dijo Montenegro.

Después de la evacuación de estos testigos, se dio un receso, y al regreso, la Fiscalía presentó pruebas documentales y luego solicitó la suspensión de la sesión. Este jueves se desarrollará la quinta sesión del juicio contra Mairena y tres campesinos más.

Hechos acusados

Según acusación del Ministerio Público, Medardo Mairena es jefe de un “grupo criminal” que ha venido planificando y orientando actos ilícitos con el objetivo de causar graves alteraciones al orden público y romper el orden constitucional.

Supuestamente orientó la creación de tranques en Boaco, Chontales, Nueva Guinea y Río San Juan para impedir el normal funcionamiento del transporte público y privado, la libre movilidad del pueblo nicaragüense. Además, su organización cometió robos con intimidación a ciudadanos que transitaban por los tranques, amenazas, daños a la propiedad pública y privada, asesinatos, lesiones y secuestros, aunque no ofrecen detalles de esos hechos.

Los tranques fueron levantados por el pueblo como método de protesta contra el régimen orteguista entre mayo y julio pasado.

Policía y Fiscalía

La Fiscalía y la Policía Orteguista sigue siendo desleal en el proceso de juicio contra los campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, según explicó el abogado Julio Montenegro, porque cuando oficiales pasaron a hablar del reconocimiento de personas enumeraron las fotos y todos indicaban la número tres que correspondía al procesado Mairena y ante la pregunta de la defensa si era normal enumerar las fotos, unos respondieron que no y otros que sí. “Entonces se contradicen, porque no están siendo honestos, no se debe enumerar las fotos”, dijo Montenegro.