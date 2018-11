Festival Teen Nicaragua | Linda Mercedes Sánchez llena de amor por los animales

Linda Mercedes Sánchez José se define como una persona de fe, “amo a Dios sobre todas las personas y cosas, y amo a la santísima Virgen María”, dice esta joven de 17 años que representa a Masaya.



Agrega que se caracteriza por ser humilde, creativa, divertida, generosa, responsable, leal y honesta. “Uno de mis pasatiempos es ir al gimnasio, escuchar música, cantar, cultivar nuevas amistades y salir de compras con mi mamá”, añade la estudiante de quinto año de bachillerato técnico en Administración Turística y Hotelera. Así como estudiante de inglés comunicativo.

De aquí a 15 años de ve como una profesional exitosa, “con estabilidad económica y dispuesta a apoyar a personas que necesiten de ayuda de cualquier índole, así mismo poder auxiliar a animales expuesto”.

Sobre la situación que atraviesa el país dice que es muy triste, ya que está deteriorada la estabilidad social y económica de Nicaragua.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

A los 18 años pienso que es una edad madura para todo joven y considero que es muy importante que la madre y padre de la chica lo sepa por dos aspectos, primero para que ellos brinden consejos en esta nueva etapa de la vida, y segundo para que el joven tome el noviazgo con respeto y responsabilidad

¿Cuál crees que son los principales problemas que afrontan Nicaragua y los jóvenes?

Problema social y económico como, alcoholismo, drogadicción, inseguridad ciudadana y desempleo. Muchos jóvenes han tenido que emigrar a otros países con la esperanza de mejorar su calidad de vida.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

La paz mundial, tener a mi familia siempre conmigo y que en el mundo nadie carezca de alimentación.

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

Me gustaría apoyar a organizaciones que trabajen por los derechos de los animales.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

Considero que la persona que participa en un evento como este, además de tener una belleza física, debe tener una belleza interior.

¿Qué es lo más lindo de ser adolescente?

Lo mejor es que experimento muchas situaciones que me ayudaran a emprender desafíos presentes y futuros que enmarcan mi entorno, doy inicio al proceso de formación profesional, y conozco nuevas amistades.

Preguntas rápidas

Comida: lasaña.

Deporte: fitness

Red social: Instagram.

Color favorito: verde turquesa.

Película: Yo antes de ti.

Materia de clase favorita: Inglés.

La clase no favorita: Matemática.

No me gusta: que maltraten a los animales.

Invitaría a mi cumpleaños: mi familia y amigos.