Régimen de Daniel Ortega ataca a periodistas independientes

El periodista Gustavo Jarquín, del programa Cápsulas Deportivas, que se transmite por Radio Corporación, fue brutalmente golpeado por policías orteguistas que lo detuvieron en el sector de la Tenderí, este sábado a eso de las 7:00 de la mañana, cuando se dirigía a su centro de trabajo.

Horas más tarde, otros policías detuvieron, registraron y amenazaron de muerte a los periodistas Miguel Mora y Verónica Chávez, directores de 100% Noticias, en el kilómetro 13 de la Carretera a Masaya, en Managua.

Horas después de esa primera detención, los mismos policías bajo servicio de la dictadura, detuvieron nuevamente a Mora y su esposa cuando regresaban de sus oficinas. Esta vez fueron más agresivos, los bajaron, registraron, filmaron y ofendieron a los periodistas y al final del proceso se llevaron detenido al conductor del vehículo.

Carlos Navarro, el chofer de Mora y Chávez, quien estaba a unos metros de la agresión policial, fue registrado violentamente, esposado y detenido sin indicar razones ni destino. Fue liberado horas después de ser interrogado y amenazado.

El ataque a estos periodistas y personal de medios, se suma a la lista de más de treinta comunicadores agredidos, amenazados y detenidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante los siete meses de protesta social en demanda de democracia para Nicaragua, así como de justicia y libertad para los reos políticos.

Según Jarquín, él iba de copiloto en un vehículo cuando unos policías los detuvieron, les dijeron que se bajaran del vehículo, les pidieron sus documentos personales y los celulares.

A este último pedido Jarquín se opuso y les dijo que no existe ninguna ley que lo obligue a entregarles su celular.

Luego le preguntaron para dónde iban, él respondió que a trabajar en su programa de radio. Como vio que el problema era con él, le dijo al conductor que se fuera.

“Uno de los policías dijo: ‘Ah vos trabajás en la radio terrorista, golpista’ y le dijo al otro policía montale v… con todo. En eso se me vino encima el policía con el bastón policial y empezó a golpearme en la cabeza, traté de defenderme, pero me tiró al suelo y me daba golpes en la cabeza y patadas. Trataron de montarme a la patrulla, pero un señor taxista que pasó por el lugar me ayudó y logré escapar”, relató el periodista.

Jarquín expresó que desde mayo lo amenazan por las redes sociales y le hacen llamadas anónimas a su celular diciendo que se abstenga de hacer comentarios contra “el comandante (dictador) Ortega”.

“Estamos siendo perseguidos. Responsabilizo a este régimen de las lesiones causadas y de lo que le pueda pasar a mi familia”, dijo Jarquín.

Producto de la golpiza, el periodista presenta múltiples inflamaciones en la cabeza; el ojo izquierdo lo tiene morado y totalmente cerrado, no puede ver por la inflamación.

“Un médico privado me revisará para descartar lesiones internas”, dijo el comunicador.

“PLOMO” a directores de 100% Noticias

Horas más tarde de la agresión a Jarquín, en el sector de la rotonda de Ticuantepe, a eso de las 12:00 del mediodía, los periodistas Miguel Mora y Verónica Chávez fueron amenazados de muerte por un oficial de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Orteguista, después de ser retenidos en el kilómetro 13 de la Carretera a Masaya.

Según denunció Mora a través de su medio de comunicación, los policías al servicio de la dictadura Ortega-Murillo lo bajaron y registraron el vehículo en el que se movilizaban, después de revisarles los documentos, realizaron llamadas telefónicas.

Se desconoce a quién llamaron y qué consultas realizaron.

La amenaza contra Mora se dio al momento que el antimotín le entregaba sus documentos: “Usted está manchado con la sangre de nuestros compañeros, no está solo y lo estamos vigilando, en cualquier momento nosotros le pasamos la factura”, le dijo el policía orteguista.

Ante la amenaza, Mora le preguntó si esto era una amenaza de muerte, y el uniformado sandinista respondió: “Tus días están contados”.

Asimismo, el antimotín amenazó a la periodista Verónica Chávez, esposa de Mora, con detenerla, ya que esta reclamaba por los abusos y amenazas en contra de ambos.

Arrestos, robos y golpes

La Policía Orteguista ha mantenido el asedio e intimidación contra periodistas que laboran en medios de comunicación independientes desde que iniciaron las protestas en abril, cuando enviaron a miembros de la Juventud Sandinista para robar los equipos de trabajo a fotógrafos que daban cobertura a las protestas.

Además han apresado y retenido ilegalmente a periodistas corresponsales de LA PRENSA, Canal 10, Radio Darío —que también fue quemada durante las protestas de abril—, 100% Noticias, y han cerrado programas radiales en medios locales. El viernes por la tarde retuvieron al comentarista Jaime Arellano como parte del acoso, asedio y amenazas al periodismo independiente.

PEN Internacional se pronuncia contra abusos

PEN Internacional, asociación mundial de periodistas y escritores, se pronunció este sábado, una vez más, sobre el asedio que sufre el periodismo independiente en Nicaragua y recordó al Gobierno de Nicaragua, que el derecho a buscar y recibir información es un derecho constitucional.

“Como organización que celebra y promueve la libertad de expresión, PEN Internacional le recuerda al Gobierno de Nicaragua que el artículo 66 de la Constitución establece el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información por parte de los periodistas y los medios de prensa”, se lee en el comunicado.

PEN Internacional también hizo referencia a la detención arbitraria de dos trabajadores de Radio Darío, quienes fueron liberados el viernes por la noche después que la Policía Orteguista de León los retuvo por más de nueve horas en las celdas de esa delegación.

Los afectados son Eduardo Patricio Amaya Linarte y Omar Alejandro López Lorío, ambos fueron liberados a las 7:36 p.m. del viernes, pero sus teléfonos celulares y computadoras personales fueron retenidos y supuestamente estarán en proceso de investigación a partir del próximo lunes.

A Eduardo Amaya le fue retenido y desbloqueado su teléfono celular, mientras a Omar López le retuvieron su computadora personal y teléfono celular. Supuestamente les serán entregados la próxima semana.

Ambos fueron retenidos junto a la unidad móvil de Radio Darío en el tope de donde fue el Dos que Tres después de las 10:00 de la mañana cuando el vehículo venía de cargar combustible.

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), expresó al respecto que el régimen “tiene terror a la prensa independiente y es evidente que ha endurecido el asedio contra este gremio”.

“Es evidente la cacería desplegada en contra de periodistas, líderes campesinos y todo aquel que se le oponga”, dijo Cuevas.

Deterioro de libertad

PEN Internacional en septiembre pasado también externó su preocupación por el deterioro del clima de la libertad de expresión en Nicaragua. Desde el estallido de las protestas sociales en contra de las reformas al sistema de seguridad social del país, en abril de 2018, “las autoridades nicaragüenses han fracasado en la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos, incluyendo su derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica e información. Escritores, periodistas, blogueros y ciudadanos, quienes han informado sobre la situación actual, han enfrentado intimidación, amenazas, ataques, hostigamiento, así como el robo y la confiscación de sus equipos”, dijo en su pronunciamiento.

Sistema de asedio

Después del estallido de las protestas, el 18 de abril de 2018, PEN Nicaragua denunció ataques a 12 miembros de la prensa nicaragüense y llamó la atención sobre la decisión del Gobierno de bloquear la transmisión de varios canales de televisión, incluidos Canal 100% Noticias, Canal 12, Canal 23 y Canal 51, entre otros.

El 20 de abril, grupos progubernamentales incendiaron la sede de Radio Darío con varios miembros de su equipo todavía adentro; todos escaparon ilesos. Para mayo, al menos 15 periodistas que trabajaban en medios oficialistas renunciaron en protesta por la censura del régimen. Según el Centro PEN Nicaragua, en agosto el Gobierno realizó varios intentos de intervenir Canal 10.