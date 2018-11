Festival Teen Nicaragua | Mercedes Elizabeth Urrutia y su amor por los ancianos

Mercedes Elizabeth Urrutia Matus se define como persona soñadora, carismática y perseverante. “Mis pasatiempos son ejercitarme, leer y pasar tiempo con mi familia”, dice la estudiante de segundo año de Farmacia en la UNAN, León.

De aquí a 15 años se ve con muchos objetivos cumplidos, el principal ser farmacéutica y desempeñando su profesión con vocación y humanismo para el bienestar de nuestra sociedad.

Para esta leonesa su amiga ideal sería esa persona que le brinde confianza y apoyo.

Sobre la situación que atraviesa Nicaragua considera que es muy triste, “porque no deseo heredar una historia llena de familias divididas, luto y sufrimiento.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

Considero que no hay una edad específica para el noviazgo, ya que eso depende de la madurez de cada persona y de la forma en que somos educados, y los padres deben de saberlo en todo momento.

¿Cuál crees que son los principales problemas que afrontan Nicaragua y los jóvenes?

La juventud afronta diversos problemas como la carencia de metas específicas en el campo del estudio, no tener acceso a una amplia variedad de actividades deportivas, los vicios y no perseguir la construcción de valores éticos y morales.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

La paz mundial, protección a los desprotegidos, y concienciar a los seres humanos para que sean factor de cambio en diferentes espacios como ambientales, sociales y culturales.

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

Apoyaría un asilo para ancianos de atención al adulto mayor y la causas de los niños de la calle aglutinados en las organizaciones no gubernamentales.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

La belleza en la competencia de este certamen es determinante para poder ejercer las funciones del cargo, sin embargo debe estar acompañada de inteligencia, educación y simpatía.

¿Qué es lo más lindo de ser adolescente?

Es tener la capacidad de poder centrar con todas nuestras fuerzas en el desarrollo de nuestro futuro y en la contracción de una vida sostenible, basada en el estudio y la buena educación.

Preguntas rápidas

Comida: lasaña.

Deporte: beisbol.

Red social: Snapchat.

Color favorito: rosado.

Película: Bajo la misma estrella.

Materia de clase favorita: Química.

La clase no favorita: Metodología de la Investigación.

No me gusta: que se coman mi comida.

Invitaría a mi cumpleaños: Katy Perry.