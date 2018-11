Acusarán al maratonista Alex Vanegas de “escándalo público”

Veinte y cinco días después de capturado de forma ilegal y arbitraria por la Policía Orteguista (PO), el maratonista Alex Vanegas Potoy será procesado en los tribunales por “escándalo público”.

La notificación —firmada el 22 de noviembre— fue conocida este lunes por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que le brinda acompañamiento a solicitud del hijo de Vanegas.

La cédula judicial fue dirigida a la vivienda en el barrio La Luz, para informarle que está siendo procesado por el delito de escándalo público, pese a que el maratonista está en el Chipote desde el 2 de noviembre.

La notificación la hace el Juzgado Tercero Local de lo Penal, que le hace saber que se ha dictado auto en su contra desde el 19 de noviembre.

El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, refirió que el delito de escándalo público se le aplica a las personas cuando hacen mucho ruido y, en el caso de Vanegas, al momento de su arresto arbitrario por la Policía Orteguista (PO) “este acompañaba a unas personas que le rendían tributo a alguien que falleció ejerciendo su derecho constitucional a manifestarse y estaba cantando el Himno Nacional, y lo estaba haciendo de manera sobria”, afirmó Cuevas, quien consideró que “no tienen ni noción a qué se refieren al tipificarlo como escándalo público”.

“Descabellado y absurdo”

Es más, para el defensor de derechos humanos, no cabe esta acusación, hecho que calificó de “descabellado y absurdo”, que hagan uso de las instituciones públicas “para hacer el ridículo”.

“No cabe esta acusación y raya hasta en la ignorancia”, dijo Cuevas, quien recordó que el “delito” por el que es acusado Vanegas, en realidad, sería una falta por la que no debería estar preso.

Por tanto, como es una falta, el Ministerio Público no se constituye como abogado acusador y es la PO quien acude directamente a presentar la acusación.

Esto lleva a Cuevas a preguntarse quién representará al Estado si se persona como víctima y se pregunta si la Procuraduría General de la República se personará en este caso para ejercer su labor como abogado del Estado.

“Es una barbaridad, no tienen ningún sentido lógico desde el punto de vista legal y es lamentable cómo se sigue pervirtiendo la institucionalidad en Nicaragua”, refirió Cuevas.

Extrañamente la cédula judicial afirma que la acusación de Vanegas fue presentada el 8 de noviembre, seis días después de su arresto en el cementerio Milagro de Dios.

En la misma se señala que, después de presentada la acusación ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas a las 12:14 p.m. del 8 de noviembre, se cita a las partes a que comparezcan a una mediación el próximo 29 de noviembre a las 11:05 a.m.

Vanegas es acusado por la teniente Mónica Moreno Sequeira, chip 58707.

Hace seis días, la CPDH había denunciado que Vanegas estaba siendo golpeado y permanece bajo amenazas en las mazmorras del Chipote. Una policía le ha hecho la advertencia de que, mientras siga recorriendo las calles exigiendo la libertad de los presos políticos, no saldrá de allí.

En esa ocasión Cuevas denunció que a Vanegas una policía le aseguró que seguirá en esas celdas del Chipote “hasta que no ande de baboso”, en referencia a las carreras que él realiza en contra del régimen con su bandera azul y blanco en alto.

CPDH condena manipulación

Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, condenó que después de 25 días de detención ilegal en que permanece en el Chipote el maratonista Alex Vanegas, “salgan con una acusación absurda como la que están señalando”.

“Esto demuestra ese abuso total y permanente contra los derechos humanos de los nicaragüenses”, afirmó Carmona.

El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, expuso que es una muestra más de la política de represión contra quienes salen a manifestarse y levantan las voces contra el régimen.

“Esto nos dice que en este caso solo hay una intención y la intención es de mantener ilegalmente detenido a don Alex, para que no haga uso de su derecho constitucional a circular libremente y a manifestarse”, dijo Cuevas.

El maratonista ha sido conducido a las celdas del Chipote en cinco ocasiones anteriores, que luego de arrestarlo era liberado varios días después.

Vanegas ha cobrado notoriedad después que ha corrido en las rotondas y en las marchas de los autoconvocados en rechazo al régimen Ortega Murillo y pidiendo libertad para los presos políticos.

Sería falta penal

El hecho que el maratonista Alex Vanegas sea conducido a los tribunales acusado de un “delito” que en realidad es una falta, a criterio del asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, demuestra que no está el Ministerio Público representando a la víctima. “Después de 25 días de detención la Policía presenta acusación por falta penal, lo cual resulta absurdo porque en la falta penal no hay privación de libertad, incluso si fuese condenado don Alex no hablamos de privación de libertad, sino de días multa”, explicó Cuevas.