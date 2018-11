Jonathan Loáisiga desea seguir en los Yanquis, pero no teme a un cambio

A inicios de este año, Jonathan Loáisiga emergió como un probable big leaguer. Los Yanquis lo agregaron a su roster de 40 jugadores y pareció colocarse a un paso de convertir su sueño en realidad, mientras nuestro optimismo, usualmente desbocado, anticipaba los más diversos escenarios.

“Pero aún no he logrado nada”, dijo Loáisiga, mostrando tener los pies sobre la tierra en aquel momento. “Estar en el roster de 40 no significa que automáticamente voy a jugar en las Grandes Ligas”, agregó, mientras era enviado a Clase A fuerte, pero desde ahí se impulsó y alcanzó la cima.

Y aunque todavía no es una figura establecida, en su breve paso por las Ligas Mayores mostró talento y carácter, mientras generaba entusiasmo a lo interno en los Yanquis. Ahora se afila para un 2019 que podría ser clave en su carrera, más allá de la incertidumbre que rodea el futuro.

Listo para lo que venga en 2019

¿Te gusta lo que hiciste en 2018?

Claro. Desde el entrenamiento primaveral sentí que podía lanzar en ese nivel de beisbol y que todo era asunto de mantenerme enfocado para cuando llegara mi oportunidad. Y así fue. Gracias a Dios me llegó el chance de debutar y cumplí esa meta de lanzar en las Grandes Ligas este año.

¿No te asustó Nueva York?

No. Creo que fue importante toda la experiencia que acumulé al lanzarle a veteranos y en estadios llenos en la Liga Profesional aquí. Solo traté de hacer lo mismo allá y eso me ha funcionado. Todo está en la mente. Es un asunto de mantener la concentración y dejar que las cosas sucedan.

¿Qué fue lo mejor de este año?

Como le dije en otros momentos, jugar con estrellas que uno solo mira por la televisión. Estuve con ellos en el spring training, pero ya en la temporada regular, dentro de la competencia, es un ambiente diferente. Y me sentí cómodo, se me trató bien y solo quería responder a lo que se esperaba de mí.

¿Cómo anticipás el 2019?

Solo Dios sabe qué pasará, pero yo aspiro a que sea un gran año. Y ya me estoy preparando para eso. Mi meta es presentarme saludable y en buena forma. Y dejar que todo lo demás fluya. Desde luego, quiero quedarme con un puesto en el equipo, pero eso tengo que demostrarlo.

Los Yanquis reforzaron su staff de picheo…

Eso me alegra. Indica que habrá que ir a luchar más duro por un lugar. Hay gente que se asusta porque ya está James Paxton y se busca otro abridor. Incluso hay un abridor que llegó desde Los Ángeles (Parker Bridwell), pero no me concentro en eso, sino en lo que puedo controlar. Le pido a Dios salud y yo voy a trabajar para estar en forma.

¿Tu meta es ser un abridor en los Yanquis?

Primeramente sí, ese es el equipo al que pertenezco. Quiero estar ahí, pero también uno debe comprender que esto es un negocio y que los equipos harán lo que sea necesario para competir y ganar. Y si cambiarme los ayuda a ser mejores, seguro que me van a cambiar, pero no pienso mucho en eso.

Después de la inflamación en el hombro tu control se alteró…

Sí, fue porque salí de ritmo, pasé varias semanas sin lanzar mientras el hombro se mejoraba, pero también ocurre que no estaba acostumbrado a relevar y fue así como se me usó en la segunda parte de mi estadía. Sin embargo, uno tiene que ajustarse y trata de salir adelante. Y eso es lo que hará en 2019.

¿En qué trabajás ahora mismo?

Por ahora trabajo en la parte física. Voy al gimnasio y suelto el brazo al suave. Para mediados de diciembre ya voy a estar haciendo bullpen y en enero viajaré a Tampa para trabajar con el coach de picheo (Larry Rothschild) en detalles que mejorarán mi repertorio y mis oportunidades.

“No temo ser cambiado”

El aterrizaje de James Paxton y el regreso de CC Sabathia, le han dado forma a una rotación que ya tiene a Luis Severino y Masahiro Tanaka como pilares. Incluso, se asegura que los Yanquis buscan otro brazo en el mercado.

“Yo me alegro que los Yanquis se refuercen porque eso da más chance de ganar, pero claro, yo quisiera ser parte de ese éxito y trabajaré para eso”, dice Jonathan Loáisiga, mientras ve jugar a los Leones y el Bóer en Managua.

“Sin embargo, no temo ser cambiado. Sé que es una posibilidad en el beisbol y tengo que estar listo para eso, pero claro, yo quiero seguir en los Yanquis, me gusta todo ahí, pero no sé qué va a pasar conmigo”, afirma.

Loáisiga está en la lista de novatos destacados en los Yanquis, quienes se reunirán a inicios de enero en Miami, Florida, con el gerente general del equipo neoyorquino, Brian Cashman.